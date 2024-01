Karmel Killandi: Eesti Laulu poolfinaali aitab ellu viia sadakond inimest

Laupäeval toimuva Eesti Laul 2024 poolfinaali proovid Tartus on täies hoos. Karmel Killandi rääkis R2 saatele "Hommik!", et Laural on laval suur hulk vett ning Trafficul jooksulindid, aga hääleprobleeme kellelgi ei ole ning Eesti Laulu poolfinaali õnnestumise nimel rabab Tartu Ülikooli spordihoones palehigis tööd sadakond inimest.

"Väga töine on siin Tartus. Kõik teevad palehigis proovi, tuju on hea, kõik pingutavad," avas Eesti suurima lauluvõistluse korraldamise telgitaguseid ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi. "Seda kõike on väga südantsoojendav kõrvalt vaadata, sest midagi pole teha, televisioonis tuleb kõik asjad üksipulgi läbi harjutada, et kaameramehed saaksid aru, kustpoolt nad lauljat filmivad, helimehed saaksid heli tasakaalu paika, kui palju solisti on kuulda, kui palju tema bändi või taustalauljaid. Kõik vajab treeningut. See ju ainult tundub nii, et me tulime täna hommikul lavale ja kohe kõik sujub, sest palju andekaid inimesi on koos. Iga asi vajab harjutamist."

Eesti Laulu ettevalmistused Tartus Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Killandi sõnul algas eilne proovipäev juba pool kaheksa ja lõppes õhtul kell üheksa.

"Otseselt mingeid apsakaid juhtunud ei ole, aga vaeva nähakse ikka palju, sest näiteks Laural on päris suur hulk vett laval ja Trafficul on jooksulindid. Selliste asjadega tuleb siin ikka maadelda. Kuidas need kiiresti lavale ja lavalt ära saadakse," kergitas Killandi veidi saladusloori, milliste lavashowdega lauljad üles astuvad. "Eile viskasid saatejuhid nalja, et ega nendel pole aega teksti pähe õppida, nemad sulatavad lumest vett, et Laural oleks uhke etteaste."

"Kogu Eesti laulu tiim kokku, arvestades kaameramehi, helimehi, grimeerijaid ja vabatahtlikke, on ikka sadakond inimest," ütles Killandi. "Terve Tartu Ülikooli spordihoone on meid täis."

Eesti Laulu poolfinaali proov Autor/allikas: Kairit Leibold / ERR

"Grimeerijaid on kümmekond, sest küsimus on ju selles, et kõik peavad kiiresti ja korraga valmis saama. Ei saa ju öösel kell neli hakata grimmi tulema, et kõik 20 artisti õigeks ajaks valmis saaks. See ongi suurte produktsioonide keerukus, et kõike tuleb teha ruttu ja väga palju korraga."

Killandi sõnul õnneks hääleprobleeme kellelgi ei ole. "Väga tähtis on ju ka see, miks Eesti Laul on eriti noorte lauljate jaoks kõige parem harjutamiskoht. Elus võib kõike ette tulla, kui sa oled artist. Kui sa oled selle ala valinud, siis sa ju pead oskama oma organismiga, oma närviga, oma sädelusega, kõigega hakkama saada, on sul halb või hea tuju. Sa pead laval särama, sest vaataja ei küsi, et kuidas sul läheb. Tema tahab sind maksimaalselt kauni ja emotsionaalsena kuulda. Ja kui tahta siit meie väikesest Eestist maailma hüpata, siis Eesti Laul on ainuke variant, kus seda saab proovida."

Ollie Autor/allikas: Gea Kumpel

Eesti Laul 2024 on ETV eetris laupäeval, 20. jaanuaril kell 19.15.