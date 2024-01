Galerii: Eesti Laulu vahesketš küsib, mis see kultuur tegelikult on

Eesti Laulu poolfinaalis linastuv lühifilm, nagu kirjeldab seda režissöör Rene Vilbre, räägib läbi huumori eestlastest ja kultuurist. "Meie teos küsib kultuuripealinna võtmes muigelsui, et mis see kultuur siis tegelikult on? Kas palju rahvast ühes kohas mõtestamas kärarikkalt folgisugemetega hüperrealistlikku postmoderntantsu või on eestlaste kultuur rahu, üksindus, mõnusalt metsas omaette olemine?" avab ta laupäeval vaatajate ette jõudvat linateost.

Mõlemad pooled, nii üksiolemise võlu kui rahvarohke pidu, on kultuuripealinna tiitlit kandvale Tartule ja Lõuna-Eestile pühendatud loos esindatud. Näiteks tuli ühel võttepäeval telemajja kokku pea 40 inimest väga erinevatest rahvustest. Ja teisalt on stseene, kus paus räägib rohkem kui tuhat sõna, sest nagu ütleb režissöör: "Paus ka naerab, muigab ja itsitab omaette. Kes viitsib pausi kuulata, saab eestlase hingest paremini aru!"

Eesti Laulu poolfinaalis tuleb lugu esitamisele kolmes osas. Vilbre sõnul on tegemist pigem lühifilmi kui vaatajatele varasemast meenuvate telesketšidega "Oleme seekord püüdnud mõttele läheneda filmiesteetilisest küljest. Aega ja tahtmist on kümnesse minutisse rohkem mahtunud kui varem on olud võimaldanud. Kuna tegime ainult ühte asja ja professionaalse filmigrupiga, siis oli tegemise mõnu teistmoodi."

Eesti Laulu ülekanne Tartust algab laupäeval kell 18.45 ETVs, poolfinaali kontserti vahendavad algusega kell 19.15 ETV, ETV+, Raadio 2, Jupiter ja ERR.ee portaal.