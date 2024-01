Marju Himma: hästi tehtud podcast paneb inimesed kuulama

Ajakirjanik Marju Himma rääkis "Terevisioonis", et hea podcast`i ehk taskuhäälingu tunnus on, et seda teeb inimene, kes julgeb jagada ka oma väga isiklikke kogemusi ning saatest saab infot, mida mujalt ei saa. Himma tutvustas populaarseid ERR-i taskuhäälinguid "Spordis ainult tüdrukud", "Mehed, hakkame elama", "Piltlikult öeldes" ning täna podcast`ina alustav "Olukorrast riigis."

"Arvamussaade "Olukorrast riigis" tuleb nüüd kuulajate ette uues kuues, taskuhäälinguna," ütles ERR-i ajakirjanik, taskuhäälingu "Olukorrast riigis" üks saatejuht Marju Himma. "Kõik meediumid elavad oma aja ja liiguvad edasi. Kui ei liigu, siis sureb ka sisu välja."

Himma sõnul pole podcast`id midagi väga uut. "Ei tasu mõelda, et ma ei ole ühtegi podcast`i kuulanud. Kõik, kes on kuulanud saadet "Müstiline Venemaa", alguses võib olla Vikerraadiost, aga hiljem juba järelkuulamisest või mujalt platvormilt, kuhu traditsioonilised raadiosaated jõuavad, on kuulanud podcast`i, kaasas kantavat saadet ehk taskuhäälingut. "Müstiline Venemaa" on üks populaarsemaid järelkuulatavaid podcaste."

Taskuhäälinguid eristab tavapärasest raadiosaatest see, et saadet saab kuulata igal pool ja igal ajal. "Ei pea istuma raadio ees," lisas Himma.

Taskuhääling "Olukorrast riigis"

"Olukorrast riigis" bänner Autor/allikas: ERR

""Olukorrast riigis" kaassaatejuht on Novaatori teadustoimetaja Sandra Saar, kes tegutseb aeg ajalt nii Vikerraadios kui ka Raadio 2-s," ütles Himma. "Me üritame saates välja selgitada, et kui keegi midagi väidab, siis kas selle kohta on midagi ka teaduslikult olemas, mingi raport või on keegi seda teemat uurinud. Podcast tuleb välja kella kahe-kolme paiku."

Taskuhääling "Spordis ainult tüdrukud"

Spordis ainult tüdrukud Autor/allikas: ERR

"Saade "Spordis ainult tüdrukud" tuligi kohe podcast`ina, tal ei olnud algupärast kodu raadioeetris," selgitas Himma. "Taskuhäälingu idee tuli sporditüdrukute Maarja Värvi ja Debora Saarnaki entusiasmist, kes kutsusid just naissportlasi rääkima teemadel, millest me muidu võistlusspordi kontekstis ei räägi. Näohooldusest toitumishäireteni. Saate teemad on valitud naiselikust vaatepunktist ja räägitakse kõigest, mis jääb spordi mõõdetavate tulemuste taha. Vähe on Eestis nii edukaid podcaste, mis kohe alguses on nii populaarseks muutunud."

Hea taskuhäälingu üks tunnus on, et see paneb inimesed kuulama. "Sa oled autentne, algupärane, teed midagi, mida keegi teine ei tee, pakud infot, mida teised ei paku, täites sellega mingi infolünga. See on podcasti kõige suurem väärtus," ütles Himma.

Taskuhääling "Mehed, hakkame elama"

Mehed, hakkame elama! Podcast

"Kaidor Kahar on oma telesaatest "Mehed, hakkame elama" kasvatanud välja taskuhäälingu, kus mehed omavahel väga avameelselt vestlevad. See on tehtud intervjuu-formaadis, mis on ka podcast`idele väga omane," selgitas Himma.

Taskuhääling "Piltlikult öeldes"

Piltlikult öeldes square Autor/allikas: ERR

"Sandra Saar teeb teaduspõhise taustaga podcast`i "Piltlikult öeldes", mille algne mõte oli teemad helipildiliselt kujundada," ütles Himma. "Meie kõrv võtab palju rohkem vastu, kui ainult sõnu. Sandra on selles taskuhäälingus mänginud helikujundustega väga hästi, naturaalsed helid, helipildilisus, et luu heliesteetikat."

Podcast`i puhul on hea veel see, et kuuldud jutu saab alati tagasi kerida. Pole harv juhus, kui mõnda väga hästi tehtud taskuhäälingut kuulatakse mitu korda. "Podcast ei ole lihtsalt üks salvestatud helilõik, vaid ta peab olema ka väga kvaliteetne," lisas Himma.

Tasub vaadata ja oma lemmiksaated üles leida Eesti Raadio äpist. "Selles äpis on paljude muude võimaluste hulgas veel üks väga tore funktsioon," sõnas Himma. "Nimelt saab kuulata tele-eetrit. Sageli ongi nii, et sa teed mingit muud tegevust ja telekat pole aega jälgida, ja mis ma sellest kahest istuvast inimesest ikka vaatan, tahaks lihtsalt kuulata."