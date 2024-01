Eva Luigas: praegu on õige aeg talikülvikast lumehange tõsta

Aiandusekspert Eva Luigas rääkis "Terevisioonis", et just praegu on õige aeg talikülvi teha ja taimedega kast lumehange tõsta, sest nii saab väga elujõulise ja rammusa taime.

"Talikülvikastiks sobib tavaline plastikkast, mille kaane ja põhja sisse tuleb augud teha. Samaoodi tuleb teha augud nende väikeste topside sisse, kuhu tõstetakse taimed," selgitas "Maakodu" tegevtoimetaja Eva Luigas.

"Talikülvi mõte on selles, et sa käitud aednikuna samamoodi nagu loodus. Looduses nimetatakse seda isekülviks. Taim kasvab, hakkab õitsema, seemned valmivad, sügisel lendavad laiali. Nagu mets on kasvanud. Ja kui olud on sobivad, hakkab seeme idanema ja sellest kasvab taim," ütles Luigas.

Luigase sõnul võiks talikülvi teha sellistele taimedele, mis isekülvi teevad. "Näiteks kosmose lilled, till, kõik püsililled, puud-põõsad, mõningad suvelilled."

"Talikülvi kasti sisse paneme taimed topsidega sellepärast, et kui ilm hakkab soojemaks minema, siis on kastis natuke kõrgem temperatuur ja taimed idanevad seal paremini," lisas Luigas. "Ja idanevad siis tõesti ainult hästi elujõulised seemned."

"Topsid peab kasti sisse panema hästi tihedasti," õpetas Luigas. "Ma kasutan talikülviks kõiki neid topse, mida olen pakendina ostnud. Alati ma ostan selliseid pakendeid, mida saan taaskasutada, ma ei viska neid ära. Kodujuustu pakendist on mul tehtud taimesildid. Muld tuleb topsis kindlasti ka niiskeks teha, kui oled seemned topsi pannud. Ja siis katan seemned kuiva liivaga. Liiv hoiab neid natuke tagasi, et seemned väga liikuma ei läheks. Siis tõstan kasti õue otse lumehange ja unustan."

Luigas selgitas, et topsides käib õhk läbi ja hoiab mulla ilusti niiskena. "Kastid võiks kasvuhoonesse tõsta alles kevadel. Varem pole mõtet, sest nad kuivavad seal ära. Taimed tahavadki niiskust, külma-sooja vaheldumist. See kõik on taimekasvatuse seisukohalt väga hea ja sa saad hästi rammusa taime."