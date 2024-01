Muhus tõi tiibeti mastif ilmale 19 kutsikat

"Röntgenpildilt me lugesime kokku 15, võib-olla 16, aga kui keisrit tegin, siis hõikasin teistele, et üks tuleb veel, kuulge üks on veel, kuulge üks on veel! Ja nii saigi kokku 19," rääkis Muhu loomakliiniku loomaarst Heli Säre.

Yamico kutsikad käisid neljapäeval esimeses arstikontrollis. Kõik 19 kutsikat on täie tervise juures ja elujõudu täis. Nädalaga on nad kasvanud pea kaks korda raskemaks – kui sündides olid nad keskmiselt 300-grammised, siis nüüdseks 600-grammised. Kahe kuu pärast võivad nad kaaluda aga juba 12 kilogrammi.

Selline koerapesakond on ka kogenud loomaarstile esmane kogemus.

"Guinnessi rekorditesse me Muhumaal seekord ei saa, aga minu teada on see üks suuremaid pesakondi küll Eestis. /.../ Väga tubli omanik, kes jälgis oma koera ja saigi aru, et vajalik on loomaarsti abi ja kihutas kliinikusse kohale, et teha keisrilõikus. Muidu kahjuks ei oleks need kutsikad täna meiega," ütles Säre.

Et Yamikol on looduse poolt antud võimalus korraga toita siiski 10 kutsikat, vajab tema pesakond lisatoitu.

"Kõik käivad tissi otsas, aga nad käivad erinevatel aegadel, kuna see kamp ei mahu tissi otsa. Ühed saavad tissi ära ja kui neil jääb väheks, siis nad saavad juurde pudelist. Ja pudelist ma annan nendele kitsepiima," selgitas koeraomanik Kai Aas.

Sellistele ilmaimedele võib ju alati erinevaid seletusi otsida. Näiteks võis ju sellise koerapere tekkele olla seletuseks, et nende kutsikate isa nimi on Power ehk eesti keeles jõud.