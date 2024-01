Video: vaata, kuidas Tartus Eesti Laulu poolfinaaliks valmistutakse

Inga, kes osaleb võistlusel looga "No Dog On a Leash", tunnistas, et teda viisid hommikused keerulised teeolud pisut rööpast välja, mistõttu oli ka esimene proov päris rabe.

"Meil oli päris hirmus sõita ja ma mõtlesin, et me ei jõuagi proovi," nentis ta. "Tegelikult läks hästi, aga mul oli peas 20 000 mõtet ja ma püüdsin kuidagi nende vahel laveerida ja rahulikuks jääda."

Ollie aga rõõmustas, et esimese proovi kohta läks tal kõik väga hästi. "Kõik tuli välja, noodid olid natukene mustad, aga väike ajaline pinge oli ka taga," rääkis ta.

Ka tänavu juhivad Eesti Laulu Tõnis Niinemets ja Grete Kuld. Niinemets nentis, et kuigi on otsesaadet juhtinud, ei see talle otsest eelist. Küll aga usub ta, et oskab tänu kogemustepagasile ootamatutes olukordades paremini reageerida.

"Sul on see kogemus olemas, sa enam-vähem tead, kuidas saade on," selgitas ta ning lisas, et kõige olulisem on siiski eeltöö. "Kõikide saadete puhul loeb ikkagi see eeltöö. Kui eetris paistab kõik loomulik ja siin ja praegu juhtuv – mida otse-eetris ka palju on –, on meie töö õnnestunud."