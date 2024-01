Jäääär tähistab oma sünnipäeva rokk-kontsertidega

"1991. aasta 21. jaanuaril kõlas esimest korda Jääääre nime all salvestatud lugu Eesti Raadios," meenutas Jaan Sööt kuupäeva, mida nad peavad oma bändi alguseks.

Bändi koosseis on 33 aastat peaaegu muutumatuna püsinud. "2008. aastal lahkus bändist InBoil," meenutas Sööt. "Aga põhikamp on püsinud." "Mina tulin bändi 1992 ja vahepeal olin pikal puhkusel. Mul oli kahenädalane viisa Rootsi ja juba 15 aasta pärast tulin tagasi," muheles Teet Velling.

"Aga meil on kambas olnud veel Riho Sibul, Indrek Kalda, Arvo Urb," lisas Sööt.

"Algus läks vuhinal üles ja meil jagus kogu aeg publikut," meenutas Sööt. "1991 talvel alustasime ja suvel mängisime Pärnu Fiestal, siis oli plats rahvast täiesti täis ja juba teati meie laule, sest vahepeal oli ilmunud meie esimene kassett. Paljud kolleegid kurtsid, et 90-ndate algus oli keeruline aeg, sest märkmik oli esinemistest tühi. Võib olla siis oli inimestele sellist hingepalsamit vaja. Vaiksed lood olid meil, ilmselt kõnetasime."

Söödi sõnul mängis ta enne Jääääre loomist progerokkbändis Pantokraator. "Sealt tuligi mul mõte teha hoopis midagi teistsugust," meenutas Sööt. "Sattusin Johansonide kontserdile ja mõtlesin, et võiks ise ka ju midagi sarnast teha. See oli kindlasti üks tõuge."

Tihti küsitakse Söödilt, et mis stiil Jäääärel on. "Ma olen öelnud, et see on rokkmuusika, aga lihtsalt akustiline. Kui võtta elektrikitarrid kätte, siis mõned lood on ju padurokk."

33. sünnipäeva tähistab bänd rokk-kontsertidega Tallinnas ja Tartus.