Noored hindasid Eesti Laulu lugusid: bemmimehed tümpsutaksid seda korralikult

5miinust x Puuluup "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

"Kohe pealkirja pealt võiks öelda, et see on hea laul, kuna narkootikumid on halvad," rõhutas Otto.

"Mulle meeldib, et see on folgi ja moodsa muusika segu, aga ma ei tea, kas ma selle Eurovisioonile saadaksin," sõnas Edith.

Otto nõustus, et tegu pole väga Eurovisioonile mõeldud lauluga. "Muidu on väga-väga huvitav. Muusikavideo on kohe algusest peale super," sõnas ta. "Tants on ka lahe," lisas Edith.

Anet Vaikmaa "Serotoniin"

Edithi arvates on Anet Vaikmaa "Serotoniin" päris hea tantsulaul ning tõi välja selle retro-stiilis muusikavideo.

"Selline popikas lugu," kommenteeris Aksel. "See jääks kindlasti kummitama, viis on kuidagi väga meeldejääv," lisas Edith.

Antsud "Vetevaim"

"Mulle meeldib see laul väga. Kui üritad vaikselt autos magada või midagi sellist, siis ei oleks üldse häiriv," arvas Otto.

Edithi arvates sobib Antsude laul tantsupeole. "See on natuke regilaululik, seal on kordused ja nii."

Cartoon ja Ewert Sundja "Oblivion"

"See on ühel hetkel meloodiline, kui ta sellest oblivion'ist laulab, ja vahepeal on biit taga. Suht mitmedimensiooniline laul," arvas Otto.

"Minu arust on seal see, et nad tahtsid mitmele inimesele meeldida, seal on erinevaid osasid," pakkus Edith.

"Tundub nagu midagi sellist, mis hommikul Myhitsist tuleks, kui sa kooli sõidad," lisas Otto.

Ollie "My Friend"

"Jälle mingi pime urgas. Käime linna peal ringi ja vaatame, mis on kõige pimedam urgas, mis nad leiavad," naeris Aksel muusikavideo üle.

Edithi meelest on Ollie lugu huvitav. "Algab rahulikult klaveriga ja siis on järsku mingi bänger," selgitas tüdruk.

Peter Põder "Korra veel"

"Ta hääl tuletab mulle natukene Lewis Capaldi häält meelde," sõnas Edith. "Kindlasti suvel mingid bemmimehed tümpsutaksid seda küll korralikult," usub Otto.

Silver Jusilo "Lately"

"See ei ole halb laul, ta on täitsa kuulatav," avaldas Otto. "Minu arust on seda natuke igav Eurovisioonile saata," sõnas aga Edith.

Yonna "I Don't Know About You"

Edithi meelest on Yonna laul küll ilus, aga natukene liiga aeglane. "Ma ootasin, et see läheks kiiremaks. Mul on tunne, et seal on nii palju kohti, kus saaks bäng sisse tulla, aga seda ei ole ära kasutatud," arutles ta. "Huvitavat energiat pole," nõustus Aksel.

Cecilia "FOMO"

"See on natukene kuuldud viisiga," sõnas Edith. "Nagu oleks šablooni järgi tehtud," lisas Otto.

Ewert and The Two Dragons "Hold Me Now"

Ottole meeldib nii Ewert and The Two Dragonsi lugu kui ka muusikavideo. "Kui sa uisutad perega ja tuleb see, siis on väga-väga tore," märkis ta.

Inga "No Dog On a Leash"

Inga lugu noortele kriitikutele erilist muljet ei avaldanud. "90 protsenti vaevast on pandud muusikavideosse, kümme laulu. Eelarve läks muusikavideole," kommenteeris Otto.

Ingmar "Dreaming"

Edithi meelest sobib Ingmari lugu Disney filmi. "See kindlasti erineb teistest," märkis Otto.

Laura "Here's Where I Draw the Line"

Otto meelest sobib Laura lugu spaasse. "Kui seda videoga vaadata, siis see küll ei rahusta, ajab just närvi," arvab aga Aksel.

Sofia Rubina "Be Good"

Otto meelest on Sofia Rubina lugu džässilik. "Kõrvad ei valuta, see on selline positiivne laul," märkis ta. "Ma olen kindlasti midagi sellist kuulnud," ütles aga Aksel.

Traffic "Wunderbar"

"Meil on midagi erinevat vaja, kui me tahame Eurovisioonil hästi esineda," arvab Otto.

Eesti Laul 2024 poolfinaal on ETV eetris laupäeval, 20. jaanuaril algusega kell 19.15. Otseülekannet Tartust vahendavad ETV, ETV+, Raadio 2, Jupiter ja ERR.ee portaal.