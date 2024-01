Chat GPT on tavainimesele vestluspartner, kaaslane, teabeallikas ja õpetaja

Andmeanalüütik Indrek Seppo rääkis "Huvitajas", et tavainimese jaoks on Chat GPT ehk intelligentne juturobot ülikiire abimees mistahes valdkonnas. Samas peab olema ettevaatlik, sest robotile meeldib väga enesekindlalt vastata ka siis, kui ta vastust ei tea.

"Chat GPT tulek on ikkagi revolutsioon," ütles andmeanalüütik ja ökonomist Indrek Seppo. "Mõned võrdlevad seda interneti tulekuga. Mõned lähevad veel sammu võrra edasi ja võrdlevad elektri tulekuga, arvestades seda, kui palju see meid mõjutada võib."

Kardetakse, et Chat GPT võib tsivilisatsiooni lõpetada

"Internet tuli meile kümme-viisteist aastat, kogu maa elektrifitseerimine võttis aega sada aastat, tehisintellektiga tundub toimuvat murrang kiiremini. Tundub, et see juhtub lähima viie, võib olla kümne aasta jooksul. See on maailma muutev," lisas Seppo. "Mõned minust palju targemad inimesed kardavad lausa seda, et Chat GPT võib meie tsivilisatsiooni, nagu me seda tunneme, ära lõpetada. Ma kardan, et enne maailma lõppu jõuab ta aga üht-teist veel muuta."

Seppo sõnul on Chat GPT intelligentne juturobot, mis on võimeline meiega täiesti mõistlikku juttu rääkima, sest tal on teadmised kogu maailmast. "Google peaks olema päris mures, sest paljud asjad, mida seni Google otsingumootoriga tehti, tehakse nüüd Chat GPT-ga. Kui me tahame saada mingit spetsiifilist teadmist, siis mina läheksin täna juba Chat GPT-sse seda teadmist hankima, mitte enam Google`isse."

Mis vahe on Chat GPT-l ja otsingumootoril?

"Kui otsingumootor otsib meile interneti sügavusest mingi dokumendi ja püüab neid kvaliteedi või headuse järgi reastada, siis Chat GPT-laadne suur keelemudel üritab meile kohe vastata. Üritab võtta kõikidest nendest dokumentidest, mida ta lugenud on, olulisima kokku ja nii meile mõistliku vastuse anda," selgitas Seppo. "Kas tal see alati ka välja tuleb, on iseküsimus. Aga ta töötab hämmastavalt hästi."

Kes on Chat GPT omanikud, kes sellest rahalist kasu saavad?

"Chat GPT puhul on huvitav struktuur," ütles Seppo. "Kõige üleval on MTÜ sarnane ettevõte ja selle all on ettevõte, kuhu saab investeerida, mida paljud ka teinud on, näiteks Microsoft investeeris kümme miljardit dollarit. Aga huvitav on, et see on piiratud, kui palju Microsoft sellest ettevõttest tulu võib saada. Chat GPT alustas päris MTÜ-sarnaselt, aga aja jooksul on ta muutunud üha enam ja enam tavapärase ettevõtte sarnaseks."

Millised erialad tehisintellektist kõige rohkem kasu saavad?

"Programmeerijad, turundajad, arvutigraafikud. Küsimus on selles, kas nad saavad sealt kasu või arvuti juba asendab neid," ütles Seppo. "Mina kasutan seda päris palju. Minu põhitegevus on andmeanalüüs, mis hõlmab koodi kirjutamist. Ma kirjeldan talle ära, missuguseid tulemusi ma soovin saada, mida kood peaks tegema ja ta kirjutab mulle koodi ette," ütles Seppo.

Kuidas Chat GPT saab kasulik olla tavalisele inimesele?

"Tavainimese jaoks võib Chat GPT olla vestluspartner, kaaslane, teabeallikas ja õpetaja," ütles Seppo. "Chat GPT on ka imeline keelekorrektor. Minu inglise keel on suhteliselt puine. Kirjutan oma inglise keelse teksti sinna sisse ja tema paneb teksti perfektsesse inglise keelde."

"Vanemaealistele inimestele on Chat GPT ideaalseks vestluspartneriks," ütles Seppo. "Temalt saab küsida kasvõi näiteks retsepti või naljakat luuletust kellelegi. Talle tuleb ette kirjeldada, mis sinu ootused tema suhtes on ja siis suhtled juturobotiga nagu teise inimesega. Kellegagi, kes on tulnud sulle külla ja sinust mitte midagi ei tea. Algul tuleb talle üsna palju ette öelda, konteksti lisada, mis sind huvitab, millest sa tahad temaga rääkida. Ütle talle näiteks, mis toiduained sul kodus on ja lase tal paar retsepti kirjutada."

"Kui me tahame mingist teemast ülevaadet saada või et ta õpetaks meile midagi, käsitööni välja, siis on tehisintellekt meid täiesti võimeline aitama," selgitas Seppo. "Võimeline kirjeldama meile samm sammult, mida teha. Tahad näiteks Tallinnas kolmetunnise jalutuskäigu teha? Kirjelda talle ära, mida sa näha tahaks ja ta teeb sulle jalutuskäigu marsruudi."

Kas Chat GPT saab usaldada?

"Ega ta täiuslik ei ole, ta on ikkagi alles esimene versioon," selgitas Seppo. "Talle hirmsasti meeldib vastata, isegi siis, kui ta vastust ei tea. See tähendab seda, et aeg ajalt läheb ta oma teed, paneb üsna pambusesse, aga teeb seda väga enesekindlalt. Ehk et tuleb veidike ettevaatlik olla, eriti just igasuguste faktiküsimustega võib ta eksida. Ta on treenitud olema viisakas, inimkonna hüvangule kaasaaitav, tugevaid seisukohti ja vastuokslikke seisukohti tema käest väga ei saa."

Mida Chat GPT ei oska?

"Faktiväidetega hakkab ta ise asju leiutama, seda nimetatakse hallutsineerimiseks," lisas Seppo. "Need tuleks kindlasti üle kontrollida."

Chat GPT on treenitud andmetega, mis on veidike ajast maas ehk et tänahommikusi uudiseid ta meile veel öelda ei oska. "2022. aasta jaanuarini oskab Chat GPT meiega kaasa rääkida," ütles Seppo. "Tehisintellekti treenimine on väga aja- ja ressursimahukas. Uuendused tulevad tasapisi välja, aga millal, ei oska praegu öelda. Ka paljud teised ettevõtted tegelevad sama asjaga, nii et konkurente tuleb kindlasti, ja areng saab olema suhteliselt ennustamatu."