Galerii: algasid Eesti Laulu poolfinaali proovid

Poolfinaalis astuvad võistlustulle 5miinust ja Puuluup, Inga, Ollie, Yonna, Peter Põder, Cartoon ja Ewert Sundja, Traffic, Ingmar, Anet Vaikmaa, Laura, Sofia Rubina, Antsud, Silver Jusilo, Cecilia ning Ewert and The Two Dragons.

Eesti Laul 2024 poolfinaal on ETV eetris laupäeval, 20. jaanuaril algusega kell 19.15. Otseülekannet Tartust vahendavad ETV, ETV+, Raadio 2, Jupiter ja ERR.ee portaal.

Galerii on täiendamisel.