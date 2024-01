Euroopa Ringhäälingute Liit lubab Iisraeli Eurovisioonile

"Eurovisiooni lauluvõistlus on konkurss Euroopa ja Lähis-Ida avalik-õiguslike organisatsioonide vahel, kes on Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) liikmed. See on võistlus ringhäälinguorganisatsioonidele, ja Iisraeli ringhääling on lauluvõistlusel osalenud juba 50 aastat," sõnas EBU tehtud avalduses.

Samuti teatas EBU, et soovib säilitada konkursi staatust apoliitilise sündmusena, mis ühendab muusika kaudu publikut üle maailma.

Iisraeli osalemine 2024. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel on keset Gazas toimuvat sõda palju vastukaja tekitanud ning osa lauluvõistluse fänne, laulukirjutajad ja artiste on Iisraeli osalemise pärast avalikult muret väljendanud. Näiteks grupp Soome muusikatööstuse professionaale nõudis jaanuari alguses loodud petitsioonis, et Soome rahvusringhääling Yle survestaks Euroopa Ringhäälingute Liitu (EBU) Iisraeli Eurovisioonist väljajätmiseks.