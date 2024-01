Pimetennisist Tiia: tahan maailma kolme parima tennisisti hulgas olla

Kaasasündinud nägemispuudega Tiia on hetkel maailma kuue parima tennisisti hulgas, aga tema eesmärk on olla maailma kolme parima mängija hulgas. Selleks teeb ta kuus päeva nädalas trenni ja vahel ka kaks korda päevas.

"2022. aasta Euroopa juunioride kuld, eelmisel aastal tulin Euroopa 12 parima mängija hulgas teiseks. Kõige üllatuslikum oli sel aastal Lätis Liepaja turniir, kus ma poolfinaalis suutsin alistada maailma punktitabeli esimese naise ja seejärel finaalis ka punktitabeli neljanda naise," loetles oma saavutusi 19-aastane oma ala tipp pimetennisist Tiia Innos, kes käib Tartu Emajõe Kooli 12. klassis.

"Nägemise tõttu tulin siia kooli," ütles Tiia. "1. klassis näitas kehalise kasvatuse õpetaja mulle seda mängu, ma hakkasin proovima ja kuidagi kulges siiani, kus ma täna olen. Kuus päeva nädalas teen trenni. Mõnel päeval nädalas on isegi kaks trenni korraga. See on ikka päris tihe graafik ja nõuab väga palju distsipliini."

Tiia kirjeldas, et trenn näeb välja nii, et ta seisab üksinda laua taga ja hakkab lööke täpsuseni lihvima. "Ega muud väga ei olegi," ütles ta. "Pall on kõrisev, sest mäng käib heli järgi. Peab kuulama, kus pall liigub."

Tiia on kaasasündinud nägemispuudega. "Arst on mulle öelnud, et see on selline haigus, mis üldjuhul süveneb ja paremuse poole ilmselt minna ei saa. Ma olen harjunud selle nägemisega, mis mul on, aga tihti väljas käies, midagi tehes ja võõras keskkonnas ikkagi on selline tunne, et nägemist võiks rohkem olla."

Tiia armastab väga keelt ja kirjandust ning on ka ühe luulekogu koostanud. Kevadel lõpetab Tiia gümnaasiumi, spordiga kavatseb ta kindlasti jätkata. "Mu põhieesmärk oleks sisse saada Tartu Ülikooli spordiosakonda," rääkis ta tulevikuplaanidest. "Samas on ka võimalus, et ma kandideerin Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudiks. Mingi hetk ma mõtlesin ka õigusteaduse peale. Mõtteid on palju ja eks lähikuud peavad välja selgitama, millise valiku kasuks ma ikkagi otsustan."

Tiia sõnul tegi ta oma treeneriga kokkuleppe, et enne ta tennisereketit nurka ei pane, kui on maailma kolme parima hulgas. "Hetkel ma olen maailma kuue parima hulgas, nii et täpselt pool teed on veel minna."