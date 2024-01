Tallinnas valmib lähipäevil kaks lumelinna

"Ma olen koos isaga lumelinnu ehitanud 8-aastasest saadik," ütles EKA skulptuuriosakonna tudeng Kail Timusk suurt Alaska puukonna meisterdades. "Mul õnnestus käia ka USAs, Colorados ja nüüd lähme kohe Lätti jääskulptuure tegema."

Vabaduse väljakul meisterdasid lumelinna lapsed. "Küsisime lastelt, millist lumelinna nad tahavad ja lapsed ütlesid, et sellist, kus saab mängida," ütles Vivita tootedisainer ja mentor Joonas Riisalu. "Siia tuleb kuus-seitse liuvälja ja paar toru ka. Tegime koos lastega lumelinna maketi ja selle järgi nüüd ehitame. Kes iganes soovib, võib appi tulla. Avame neljapäeva õhtul kell kuus."

Esialgu jääb lumelinn Vabaduse väljakul avatuks nädalaks ajaks. "Üle nädala ei tohi siin platsil midagi olla," ütles Riisalu. "Aga kui linnapea lubab, siis saab kauem olla. Minu unistus on see, et president Alar Karis saaks siin kõnet pidada ja siis torust alla lastes sõdureid tervitama minna."

Lumi, mida ehituseks kasutatakse, on toodud Piritalt ja see on kunstlumi. "Põhjus oli see, et tänava peal on väga palju soola ja killustikku, ning arvati, et äkki rikub laste riided ära," lisas Riisalu.