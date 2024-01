Galerii: Tartus valmistutakse Eesti Laulu poolfinaaliks

Tartu Ülikooli spordihoones on nädala algusest saati käinud vilgas tegevus Eesti Laulu poolfinaaliks valmistumisega.

"Lava kerkib, ettevalmistused Tartu Ülikooli spordihoones käivad täistuuridel," märkis Eesti Laulu produtsent Riin Vann. Tartusse on kohale jõudnud nii ERR-i ülekandejaam kui ka produktsioonimeeskond, sest juba neljapäeval algavad saalis artistide proovid.

Vanni sõnul sujuvad ettevalmistused hästi. "Päevad on olnud pikad, aga tiim on super ja kõik on ühise eesmärgi eest väljas – teeme ju Eesti kõige ägedamat teleprojekti!" leidis Vann.

Laupäeval toimuvasse poolfinaali on oodata rohkem kui tuhandepealist publikut ja fännidel on võimalus oma lemmikult ka autogramme küsida. Teisipäeval pandi müüki viimased lisapiletid, et huvilised saaksid kontserdist soovi korral osa ka kohapeal. Otseülekannet Tartust vahendavad ETV, ETV+, Raadio 2, Jupiter ja ERR.ee portaal.