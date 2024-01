"Segasummasuvila ratastel" pereema: lapsed on rõõmsad, kui vanematel on kõik hästi

Möödunud nädala esmaspäeval sai ETV-s avapaugu uus tõsielusari "Segasummasuvila ratastel", mis saadab suurperet reisil läbi Euroopa. Pereema Anni Keskülla sõnas "Vikerhommikus", et selleks, et kogu perekond ennast hästi tunneks, peab eelkõige ema ja isa vahel kõik korras olema.

Viljandimaal elavad Anni ja Tarvo Keskülla otsustasid möödunud aasta sügisel ette võtta seiklusterohke väljakutse ja minna koos oma seitsme lapse ning kahe koeraga mitmeks kuuks Lõuna-Hispaaniasse. Kokku kestis reis koos sõiduga kolm kuud, sellest kaks kuud elati kohapeal.

Septembris teele asunud pere seisis esimeste takistustega silmitsi juba Eestimaa pinnal, sest veel enne piiriületust läks nende auto katki. Pereema Anni ennast sellest aga liiga palju häirida ei lasknud ning üsna pea leiti endale uus, kuid pisut väiksem rendibuss.

"Sel konkreetsel hetkel kui auto katki läks olin juba nii reisivaimustuses, et ma poleks mitte mingil juhul koju läinud. Ma oleks kaks rendiautot võtnud, kui poleks bussi saanud," sõnas ta.

Kolmekuust reisi planeeris pereema kahes jaos: kodus pandi esialgu paika pool minekut, et vajadusel Euroopa keskel aeg maha võtta ja vaadata, kuhu edasi. Keset Euroopat edasisi plaane tegema hakates avastas aga Keskülla, et vahepealseid ööbimiskohti on väga raske saada. "Isegi telkimiskohta ei pakutud, mitte midagi ei olnud saada," meenutas ta.

Hispaaniasse valitud püsikodule, kus pere pikemalt peatus, oli pereemal ja -isal laste maksimaalse ohutuse tagamiseks palju kriteeriume, näiteks ei tohtinud selle läheduses olla ühtegi basseini.

"Seal olid need ohud kuidagi väga reaalsed – et me peamegi lapsi pundis koos hoidma, et keegi neid ära ei varastaks ega ära ei kaoks. Õnneks sattus püsikoht nii turvalisse ja armsasse kohta, et seal me tundsime end väga hästi," rääkis Anni Keskülla.

Pere suuremad lapsed, kes käivad juba koolis, tegid reisi ajal kodukooli. "Põhimõtteliselt oli iga päev niimoodi, et me ärkasime üles, käisime koertega jalutamas, tegime süüa, tegime kodukooli ja siis läksime seiklema seiklema," kirjeldas Keskülla pere argipäeva välismaal.

Nutivabad lapsed

Anni ja Tarvo Keskülla on otsustanud oma lapsi nii-öelda nutivabalt kasvatada, vaid nende kooliealised lapsed võivad nädalas tund aega nutiseadet kasutada.

"Aga viimase poole aasta jooksul on nad isegi sellest loobunud – kui nad minu ema juures käivad, saavad nad seal (nutiseadmes -toim) küll vahepeal olla, aga niimoodi kodus, et ise võtame ja lähme mängima, pole kunagi olnudki ja nad ei oska seda igatsedagi," selgitas ema.

See, et sõpradel telefon on, lapsi ei häiri. "Muusikakoolis ka, kui teised lapsed on telefonis, siis meie oma lähevad sinna, hakkavad jutustama ja teised panevad ka telefoni käest ära," tõi Keskülla näite.

Pereema nentis, et seitsmepealise lastekamba läbisaamine on iga päev erinev. "Ja see ongi kõige parem," kinnitas ta. "Bussiga sõites vahetasime nende asukohti, nii tekkisid hoopis uued teemad ja uued asjad, mis nad seal jutustavad ja teevad," jagas Keskülla, kes usub, et üheskoos reisimine annab lastele punditunde lapsepõlvest kaasa.

"See on ka põhjus, miks meil on väikese vanusevahega lapsed. See on meil kindel soov, et tegevused oleksid võimalikult sarnased – suured ei ole liiga eest ära kasvanud, neile pakuvad ka mängumaad ja lõbustuspargid väga rõõmu, samas saavad ka pisikesed juba pundis olla," selgitas ema.

Suhte hoidmine on prioriteet

Anni Keskülla usub, et selleks, et kogu perekond ennast hästi tunneks, peab eelkõige ema ja isa vahel kõik hästi olema.

"Me tõesti keskendume ka sellele, et kui ei ole korras, siis klaarime ära, sest pere üldine meeleolu ja harmoonia on kõige olulisem üldse – siis ongi lihtne lapsi kasvatada," märkis ta. "Siis on lastel ka hea tuju! Lastel ei ole hea tuju, kui vanematel on paha tuju."

Siiski nentis Keskülla, et vahel löövad ka temal lained pea kohal kokku. "Me palume andeks nii teineteiselt kui ka lastelt. Kui ma ikkagi tõstan häält, siis ma palun vabandust, sest see ei ole okei. Siis ma alati seletan, et mina läksin endast välja, need on minu tunded ja mina olen süüdi ning ma palun vabandust. Nad teavad, et me oskame süüd omaks võtta, see ei ole pahatahtlik. Me oskame leppida," selgitas ta.

"Segasummasuvila ratastel" on ETV eetris esmaspäeviti kell 20.