Uue muusika reede: Nublu, Arop, Khruangbin, Playboi Carti jt

Kitty Florentine & Aid Kid - "Balance"

Alternatiivse popmuusika artist Kitty Florentine, kes esines sel nädalal ka Hollandis suurel esitlusfestivalil Eurosonic, andis välja uue singli, kus teeb kaasa Prahas tegutsev elektroonilise muusika produtsent ja helilooja Aid Kid.

Gatesleeper - "Guardians of Yu"

"Guardians of Yu" on lugu Gatesleeperi värskelt kolmandalt albumilt "Crystal Hearts", mille andis välja Eesti alternatiivleibel Trash Can Dance. Gatesleeperi nime taga seisab Martin Rästa, graafiline disainer, interdistsiplinaarne kunstnik ning muusik, kes on pühendanud valdava osa oma loomingust visuaali ja heli sünteesimisele erinevates eksperimentaalsetes vormides ja meediumites.

Mikael Gabriel & Nublu - "Vox Populi"

Soome eurolaulukonkursi ehk Uuden Musiikin Kilpailu (UMK) võistluslugu, kus Soome ja Eesti räppar saavad kokku hoopis hüperpopist ja pungist kokku segatud lool. Artistide sõnul räägib lugu raskustest saada polariseerunud avalikus debatis aru, mis on tõsi ja mis mitte. Nublu ja Mikael Gabriel astuvad UMK-l võistlustulle 10. veebruaril.

Horror Dance Squad - "Taste The Doom"

Eesti metalbänd Horror Dance Squad andis välja uue singli, mis juhatab sisse kolmanda albumi "All I See Is Black". "Laul räägib meie kalduvusest tõsiseid probleeme kiirete lahendustega katta, tuimastades end samal ajal tegelikkuse suhtes. Liiga sageli püüame probleemidele mitte otsa vaadata, vaid põgeneda neist erinevate sõltuvuste kaudu, mis võivad kaasa tuua tõsiseid tagajärgi," avas laulu sisu bändi laulja Ian Karell.

Khruangbin - "A Love International"

Texase osariigi trio uus singel on esimene nende 5. aprillil ilmuvalt 12-looliselt albumilt "A la sala", mis on ansambli esimene, mis tehakse täielikult ilma teisi artiste kaasamata. Khruangbini 2020. aasta album "Mordechai" jõudis kultuuriportaali aasta albumite tabelis 8. kohale.

Playboi Carti - "EVILJ0RDAN"

Järjekordne, juba kolmas–neljas segastel asjaoludel ja segasel viisil publiku ette jõudnud Playboi Carti singel, mida saadab pealtnäha ametlik muusikavideo ja stuudio versioon uuest loost. Lõputult matkitud Carti jätkab oma vokaali muundamist ja arvatavasti on veidrad turundusvõtted sissejuhatus millelegi pikemale.

Arop & Lea Dali Lion - "A.I.A. (anna inimesele andeks)"

Värskelt plaadifirmaga Warner Music Baltics lepingu sõlminud Arop on tagasi uue singliga, mille peal teeb kaasa ka kadunud Lea Dali Lion. "Laul oli valmis juba enam kui neli aastat tagasi, kuid selle jõudmine laiema avalikkuse ette on võtnud aega erinevatel põhjustel. Algselt pidi loos kaasa tegema Jaagup Kreem, ent Terminaatori solist pidas sobivamaks kaasata hoopis naisvokalisti," selgitas Arop.

Green Day - "Bobby Sox"

Ameerika Ühendriikide rokkbänd Green Day andsid täna pärast nelja aastast pausi välja uue albumi "Saviors", millelt sai juba viienda singlina video ka lugu "Bobby Sox".