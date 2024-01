Kaupo Heinma uuest ametist: paari kuu eest ei osanud sellest undki näha

Pärast eelmise direktori riigikokku siirdumist otsiti Tallinna loomaaiale uut juhti üheksa kuud. Eilsest on selles ametis Hiiumaal sündinud, kasvanud ning koolis käinud Kaupo Heinma. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikoolis keskkonnakorralduse eriala ning olnud ametis näiteks keskkonnaministeeriumi asekantslerina, tegeledes ring- ja jäätmemajanduse teemaga.

Esimene tööpäev ametlikult direktorina algas kabineti üle vaatamise, arvutisse sisse logimise, esimeste inimeste tervitamise ja kokkusaamisega. "Need, kellel päev lubas, tulid kokku ja saime tutvustada uut direktorit. Kes ta selline on ja miks ta arvab, et ta siia sobib," muigas Heinma. Esimesel tööpäeval tegi uuele direktorile ringkäigu loomaaia pealoomaarst, kus näidati ka kohti, kuhu tavaline inimene ei satu.

Loomade toiduruumidega tutvudes leidis Heinma, et kui ei teaks, et tegu on loomaaiaga, siis võiks arvata, et ollakse söökla tagaruumides. "Minu jaoks oli üllatav see, et toit oli kõik täpselt selline, mida võiks leida mõnest inimestele mõeldud söögikohast. Päris paljud kindlasti arvavad, et loomad söövad selliseid asju, mis teistele ei sobi, aga vastupidi. Mulle tundus, et banaanid ja õunad olid ilusamad kui teinekord poes," naeris Heinma.

Kui kõik hästi läheb, on uue direktori sõnul võimalik, et varsti elab ka ninasarvik jälle Tallinna loomaaias. "Hetkel on üks ninasarvik silmapiiril olemas ja loodame, et kõik kulgeb plaanipäraselt," rääkis Heinma. Loomaaia direktor tahaks kindlasti, et loomaaias oleks väga palju erinevaid loomi, aga see pole direktori otsustada. "See, millised loomad loomaaeda tulevad on ikkagi spetsialistide otsustada," selgitas Heinma.

Esimest loomaaiakülastust Heinma ei mäleta, aga arvab, et see jääb nõukogude aega. Poisina loomaaeda külastades tulevast direktori ametit ta ette kujutada ei osanud. "Ma isegi paar kuud tagasi ei osanud sellest veel und näha," tõdes Heinma.

Hiidlasest direktorile on südamelähedased hülged, keda ta viimati Hiiumaalt enne aastavahetust tagasi sõites praamilt ka nägi. Hüljeste tiik Tallinna loomaaias näitab värske direktori sõnul seda loomaaeda, mida tuleb veel paremuse suunas edasi arendada. "Kui vaadata Tallinna loomaaeda aastaid tagasi, kuhu me oleme jõudnud ja kuhu veel on minna, siis päris palju barakke või vanasid puure on asendatud elupaikade või keskkonnaga, kus on loomalik võimalik olla päris eluga sarnases elupaigas. Kui mõelda hülge peale ja vaadata veega kaetud ala, siis ei ole just kiita," nentis Heinma.

Üks töös olevaid suuri uuendusi on tiigriorg, kuhu on plaanitud kaks avarat aedikut, mida ühendab toru ning betoonist tiigrivaatlus-tunnel. Direktori sõnul saab tiigriorg valmis mai keskpaigaks. "Tiigrid peaksid jõudma juuni alguses. Neli tiigrit on loodetavasti suveks olemas," rääkis Heinma. Üks tiiger, Pootsman, kes on juba pikalt Tallinnas elanud, saadeti ehitustööde ajaks Sloveeniasse Ljubljana Loomaaeda. Seal tekkis Pootsmanil sõbranna, kellega koos Pootsman Eestisse naaseb.

"Neil on väga huvitav omavaheline suhe. Kui nad said esimest korda kokku, siis emane lõi Pootsmanil hamba välja. Pärast seda said nad suurteks sõpradeks, elavad koos. Poegi veel ei ole, isegi ei üritanud paarituda, aga vähemalt rohkem ei kakle," selgitas Tallinna loomaaia ülemarst Aleksandr Semjonov.