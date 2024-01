Režissöör René Vilbre: meil vedas, et sarjas oli vaid kaks võttekohta

Oli õnn, et sarjas on vaid kaks võttekohta, ütles sarja "Kes tappis Otto Mülleri?" režissöör René Vilbre R2 saates "Hommik!" Vilbre sõnul sai ta sarja valida kõik näitlejad, keda ta tahtis.

"Tagasiside sarja kohta on olnud ootamatult üllatav ja positiivne," ütles sarja "Kes tappis Otto Mülleri?" režissöör René Vilbre. "Ma alustasin selle projektiga umbes kolm aastat tagasi ja olen jõudnud juba kõik tegemiserõõmud ja -valud ära unustada, aga nüüd saan ma iga päev inimestelt järjest sõnumeid, kes kõik kiidavad ja kiidavad. Jää või ise uskuma, et läkski täitsa okeilt."

Vilbre sõnul tuli voogedastusplatvorm Viaplay turule ja rootslased otsisid soodsa hinnaga eestikeelset originaaldraamasarja, millega alustada oma lendu Eestis.

"Selle ajani oli Viaplay põhiliselt sporti näidanud, aga nad tahtsid kanda kinnitada ka kohalikul turul ning arvati, et eesti näitlejatega originaalsari müüb kõige paremini," meenutas Vilbre. "Kolm aastat tagasi jaanuaris võttis Cuba Films minuga ühendust, et neil on selline stsenaarium, mis ma sellest arvan. Lugesin läbi ja sain kohe aru, et seal on peidus väga suured võimalused. Siis öeldigi, et otsi näitlejad ja hakka tegema."

"Meil oli see õnn, et meil oli ainult kaks võttepaika," ütles Vilbre. "Filmisime järjest mõisas ja järjest ülekuulamisruumis. See andis meile võimaluse teha näitlejatega proove ja olla ise pikemalt ühes paigas, ilma et me peaksime kogu aeg lokatsioone vahetama, sest see teeb asja alati kalliks."

"Ma ei oleks seda pakkumist vastu võtnud, kui seal oleks olnud viis kuni kümme lokatsiooni ja veel sellise võttepäevade arvuga. Me tegime 25 päevaga umbes kuus-seitse tundi mängufilmi. Tavaliselt tehakse selle ajaga poolteist tundi," selgitas Vilbre. "Muidugi olid päevad pikad, muidugi läks siin ja seal kiirustamiseks, oleks saanud kindlasti paremini teha, kui me oleksime saanud filmida kaks kuud."

"Aga nii suurepäraste näitlejatega oli seda lausa lust teha. Mul oli see rõõm, et ma sain ise näitlejad valida, kellega olin ka varem koostööd teinud ja kellega mulle meeldis tööd teha. Viaplay omad vaatasid näitlejad eelnevalt üle küll, aga nad ikkagi usaldasid minu valikut ja ära kinnitati kõik näitlejad, keda ma rolli valisin. Paar nooremat näitlejat olid päris uued. Jaan Rekkor tegi esimese rolli minu diplomifilmis juba 25 aastat tagasi."

Vilbre sõnul on ta ise väga väike kriminullide vaataja. "Ma vaatan pigem ulmekaid ja õudukaid ning seiklusjutte maalt ja merelt."