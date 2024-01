Elektrilise hambaharjaga pesemisel peab teadma hambapesu põhitõdesid

"Kui mina küsin oma patsientide käest, mitu korda päevas hambaid pesete, siis väga paljud, eriti mehed, ütlevad, et üks kord," ütles hambaarst Maria Toompere. "Hambaid võiks ikkagi pesta kaks korda päevas, sest biokile, mis tekitab nii igemehaigusi kui ka hambaauke, on bakteriaalne ja see tuleb mehaaniliselt eemaldada."

Elektrilist hambaharja ei ole vaja liiga palju liigutada

"Paljud inimesed, kes alustavad elektrihambaharjaga hammaste pesemist ütlevad, et neile ei meeldi," lisas Toompere. "Sest nad teevad harjaga ise liiga palju liigutusi. Elektrilist hambaharja tuleb hoida ühe koha peal ja liikuda vaikselt edasi. Kujutada endale ette, et pesed või poleerid üht hammast korraga. Kui kahtled endas, siis paljudel moodsamatel elektrihambaharjadel on olemas ka äpid, mis jälgivad sinu tegevust ja uuringud näitavad, et see on päris tõhus. Vähemalt alguses on äpi abil hammaste pesemine väga mõistlik tegevus."

Kui igemed veritsevad, siis on seal bakterid

Toompere soovitab hambaid pesta pigem kauem, sest on mingid kohad, mida kohe ei saa puhtaks. "Käsiharjaga inimene tavaliselt nühib ainult ühte kohta ja kõik muu on must," selgitas Toompere. "Tavaliselt jäävad puhastamata tagumiste keelepoolsete purihammaste küljed ja just igemeääred. Sageli igemeäärtele ei keskenduta. Öeldakse, et on ebamugav, sest igemed hakkavad veritsema. Kui igemed veritsema hakkavad, on see märk sellest, et seal on bakterid ja see koht tuleb puhtaks pesta."

Igemed vajavad tugevamat massaaži

Toompere sõnul võib alguses tõesti elektriline hambahari tunduda väga tugev, aga see on ikkagi käsiharjast efektiivsem. "Põletikus igemed ongi tundlikud. Kui nüüd biokile ja bakterid igemeäärest eemaldada, ei ole igemed ka enam nii tundlikud. Igemed tahavad tegelikult sellist massaaži."

Kallil ja odavamal elektrilisel hambaharjal suurt erinevust ei ole

Hambaarst selgitas, et üldiselt toimivad odavamad elektrilised harjad kallimate mudelitega samamoodi, odavamate harjade programme lihtsalt ei saa vahetada. Mootor on enamasti kõigil sama. "Harja peab vahetama iga kolme kuu tagant," ütles Toompere. "Nii elektriharja kui ka käsiharja."

Täiuslikuks hambapesuks tasuks kasutada ka hammaste survepesurit

"Aga ainult hambaharjast ei piisa, hammaste vahesid peab ka pesema, sest hambaaugud hakkavadki enamasti tekkima just hambavahedest ja samuti igemeprobleemid, sest need jäävad korralikult puhastamata," ütles Toompere. "Inimesed ei ole ka väga tublid hambaniidi kasutajad või nad ei oska seda õigesti kasutada. Hambavaheharjakesi ka ei osata kasutada. Seepärast ongi välja mõeldud survepesur, mis puhastab hambavahesid päris hästi. See masin loputab sooja veega ka igemetaskust bakteriaalseid elutegevuse produkte."