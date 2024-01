Emmy auhindadel võidutsesid "Succession" ja "The Bear"

Võitjate nimekiri:

Parim draamasari

"Andor"

"Better Call Saul"

"The Crown"

"House of the Dragon"

"The Last of Us"

"Succession"

"The White Lotus"

"Yellowjackets"

Parim komöödiasari

"Abbott Elementary"

"Barry"

"The Bear"

"Jury Duty"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"Only Murders in the Building"

"Ted Lasso"

"Wednesday"

Parim lühisari

"Beef"

"Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story"

"Daisy Jones & the Six"

"Fleishman Is in Trouble"

"Obi-Wan Kenobi"

Parim meespeaosatäitja draamasarjas

Jeff Bridges ("The Old Man")

Brian Cox ("Succession")

Kieran Culkin ("Succession")

Bob Odenkirk ("Better Call Saul")

Pedro Pascal ("The Last of Us")

Jeremy Strong ("Succession")

Parim naispeaosatäitja draamasarjas

Sharon Horgan ("Bad Sisters")

Melanie Lynskey ("Yellowjackets")

Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale")

Bella Ramsey ("The Last of Us")

Keri Russell ("The Diplomat")

Sarah Snook ("Succession")

Parim meespeaosatäitja komöödiasarjas

Bill Hader ("Barry")

Jason Segel ("Shrinking")

Martin Short (Only Murders in the Building")

Jason Sudeikis (Ted Lasso")

Jeremy Allen White ("The Bear")

Parim naispeaosatäitja komöödiasarjas

Christina Applegate ("Dead to Me")

Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Quinta Brunson ("Abbott Elementary")

Natasha Lyonne ("Poker Face")

Parim naispeaosatäitja lühisarjas või -filmis

Lizzy Caplan ("Fleishman Is in Trouble")

Jessica Chastain ("George & Tammy")

Dominique Fishback ("Swarm")

Kathryn Hahn ("Tiny Beautiful Things")

Riley Keough ("Daisy Jones & the Six")

Ali Wong ("Beef")

Parim meeskõrvalosatäitja komöödiasarjas

Anthony Carrigan ("Barry")

Phil Dunster ("Ted Lasso")

Brett Goldstein ("Ted Lasso")

James Marsden ("Jury Duty")

Ebon Moss-Bachrach ("The Bear")

Tyler James Williams ("Abbott Elementary")

Henry Winkler ("Barry")

Parim naiskõrvalosatäitja komöödiasarjas

Alex Borstein ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Ayo Edebiri ("The Bear")

Janelle James ("Abbott Elementary")

Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary")

Juno Temple ("Ted Lasso")

Hannah Waddingham ("Ted Lasso")

Jessica Williams ("Shrinking")

Parim meeskõrvalosatäitja draamasarjas

F. Murray Abraham ("The White Lotus")

Nicholas Braun ("Succession")

Michael Imperioli ("The White Lotus")

Theo James ("The White Lotus")

Matthew Macfadyen ("Succession")

Alan Ruck ("Succession")

Will Sharpe ("The White Lotus")

Alexander Skarsgård ("Succession")

Parim naiskõrvalosatäitja komöödiasarjas

Alex Borstein ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Ayo Edebiri ("The Bear")

Janelle James ("Abbott Elementary")

Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary")

Juno Temple ("Ted Lasso")

Hannah Waddingham ("Ted Lasso")

Jessica Williams ("Shrinking")

Parim meeskõrvalosatäitja lühisarjas või -filmis

Murray Bartlett ("Welcome to Chippendales")

Paul Walter Hauser ("Black Bird")

Richard Jenkins ("Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story")

Joseph Lee ("Beef")

Ray Liotta ("Black Bird")

Young Mazino ("Beef")

Jesse Plemons (Love & Death")

Parim naiskõrvalosatäitja lühisarjas või -filmis

Annaleigh Ashford ("Welcome to Chippendales")

Maria Bello ("Beef")

Claire Danes ("Fleishman Is in Trouble")

Juliette Lewis ("Welcome to Chippendales")

Camila Morrone ("Daisy Jones & The Six")

Niecy Nash-Betts ("Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story")

Merritt Wever "("Tiny Beautiful Things")

Vaata kõiki nominente ja võitjaid SIIT.

Emmy auhinnagala pidanuks algselt toimuma 18. septembril, kuid lükkus USA seriaali- ja filmistsenaristide streigi tõttu edasi ning toimus kokkulepitud kuupäevast pea neli kuud hiljem ehk 15. jaanuaril.

Viimati lükkus Emmy gala edasi 2001. aastal New Yorgi terrorirünnaku tagajärjel.

Tuhanded USA teleseriaali- ja filmistsenaristid alustasid streiki 2023. aasta 2. mail. Kuna kõnelused erinevate osapoolte vahel seoses palgatõusu, voogedastusplatvormide tasude ja tehisintellekti kasutamise piiramises jõudsid ummikusse.