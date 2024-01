Aastaga 414 raamatut lugenud raamatusõber: lugemisel on minu elus väike osa

"Lugemisel on minu elus tegelikult väga väike osa. Põhiosa minu elus läheb ikka mu pere ja laste peale. Mul on neli last, kes vajavad päris palju ema abi transpordil, sportimistel, ringid-trennid. Minu lugemisaeg on peamiselt kas hommikupoole mingi aeg või siis õhtul enne magamaminekut. Enne loen lastele ja siis loen ise," rääkis raamatusõber Eleri Romantšuk.

Enda sõnul loeb ta parematel päevadel päevas kolm kuni neli tundi. Lisaks hoiab ta alati ka autos üht raamatut. "Kui ma näiteks ootan, kas laps tuleb trennist või ootan kooliparklas, siis ma seda aega kasutan lugemiseks," sõnas ta.

Kiiremini ja lihtsamalt lähevad Romantšukil põnevike ning noorte- ja lasteraamatute lugemine. Kauem läheb aga teaduskirjanduse lugemisega. "Ma kunagi huvi pärast võtsin ise aega, siis ma sain, et tunni jooksul ma suudan lugeda vähemalt 160 lehekülge," sõnas Romantšuk ja lisas, et mida kiiremini ta loeb, seda paremini tal pilt peas jookseb.

Romantšuk rääkis, kuidas ta juba lapsena oli tohutult suur lugeja, kuid täiskasvanuna sai ta uue motivatsiooni 2019. aastal. "Ma läksin reisile ja seal ma lugesin Camilla Läckbergi raamatut, üht "Fjällbacka" sarja raamatut ja see oli nii hea, et sealt ma enam pidama ei saanudki. Camilla tõi mind tagasi lugemise juurde," tunnistas ta.

Raamatuid lugemiseks leiab Romantšuk tihti läbi raamatukogude lugejaportaali URRAM-i. "Mina sisukokkuvõtteid ei loe, sest ma tahan, et raamat oleks minu jaoks puhas leht, et ma analüüsiksin ise, et ma oleksin nagu objektiivne hindaja," sõnas ta ja märkis, et väga tihti valib ta kaanepildi ja autori järgi raamatuid.

"Mul pole olnud ühtegi päeva, mil ühtegi lehekülge ei loe. Alati ma leian selle aja, et ma midagigi loen. Sellist päeva pole, kus ma pole ühtegi lehte lugenud," kinnitas ta.