Mehhikos kannatada saanud Nora Raimo: väga raske on positiivseks jääda

14. detsembril Mehhikos Tulumis toimunud tulistamises sai raskelt kannatada eestlane Nora Raimo. Hetkel Cancunis haiglaravil viibiv Nora jagas "Ringvaates", et iga päev on võitlus ja raske on selle kõige juures positiivseks jääda.

Nora isa Rain Raimo sõnul on Noral endiselt väga raske seis. "Iga päev on nagu põrgu. See on nii uskumatult keeruline olukord, milles ma olen ja väga raske on positiivseks jääda," sõnas Nora.

"See tundub nii kaugel see moment, kus ma olen jälle normaalne – saan kõndida ja tualetti kasutada – see võtab veel mitu kuud ja see igapäevane valu on lihtsalt jõhker," lisas ta.

Juhtum leidis aset eelviimasel õhtul enne seda, kui Nora pidi tagasi koju pöörduma. "Olime seitsmekesi ja ma olin ainukene eestlane. Jõudsime mu sõbra Marcuse juurde, olime seal kümme minutit olnud, olime aias ja siis keegi lihtsalt hakkas meid tulistama ja kõik said kuuli, kellel hullemini, kellel vähem. Mina olen nüüd veel ainukesena hästi tõsiste vigastustega haiglas. Kaks sõpra said surma, aga teistel on kõigil okei," rääkis Nora.

"Ma arvan ma olin üsna lähedal suremisele. Ma kaotasin nii palju verd ja see võttis neli tundi kokku, et jõuda üldse siia Cancuni haiglasse. Ma kuulsin kiirabiautos, kuidas meedik küsis, kas ma olin ära surnud," meenutas Nora.

Kahjuks puudus Noral kehtiv ravikindlustus. "Me haiglakulu hetkel ei tea, mis arve siit tuleb. Ise loodan, et see ei tule väga suur, kuna Nora asub riiklikuks haiglas," sõnas Rain Raimo. "Haigla ei ole kindlasti meie põhikulu. Põhikulu on ikkagi transport. Meditsiinilend, otselend, selle hinnaklass on seal 150 000–160 000 eurot," jagas ta.