Lastearst Raukas: riietuda tuleb õigesti, et pakasega õues külm ei hakkaks

Kõrvad ja kael peavad krõbeda pakasega kaetud olema, rääkis "Terevisioonis" lastearst Reet Raukas. Saapad võiksid talvel number suuremad olla, et jalad külmetama ei hakkaks ning beebisid ei tasuks õue viia, kui külma on rohkem kui miinus kümme kraadi.

"Lasteaialaps käib üldiselt iga ilmaga õues, Kui on suur pakane, siis me jälgime kraade ja kui on madalam kui viisteist kraadi, siis vaatame ka tuulekülma ja sel juhul lühendame väljasoleku aega. Väiksemad lapsed ei lähe sel ajal üldse välja, aga suuremad lapsed on õues kuni 20 minutit," ütles Tartu lasteaia Ristikhein õpetaja Inna Männiste.

"Meil on suured varikatused, lapsed saavad ehitada ja mängida. Kui tuiskab, oleme varikatuse all. Kui päike paistab, siis lapsed kelgutavad, jooksevad, veavad kelke, mängivad lumelabidatega," lisas Männiste.

"Terviseamet on andud parameetrid, et miinus 20 kraadiklaasil ja miinus 15 tuulekülma puhul on numbrid, mille puhul peaks jälgima, kui pikalt lastega väljas olla," ütles lastearst ja Tallinna lastehaigla pediaatriakliiniku juhataja Reet Raukas.

"Külma ilmaga õues olemise reeglid on samad, mis suurtelgi," selgitas Raukas. "Kihiline riietus, mitu kihti kuivi riideid, võimalus niiskeid riideid vahetada, käpikud kätte, need on soojemad kui sõrmkindad, vajadusel panna ka topeltkindad. Uuema aja käpikud on ka veekindlad, torusallid kaela, tuukrimütsid pähe, siis on kõrvad ja kaelad soojas, need on kõige külmaohtlikumad. Saapad võiksid olla number suuremad, et saaks panna topeltsokid jalga ja varbaid saapa sees liigutada. Liiga kitsad jalanõud talvel lastele ei sobi."

"Väljasoleku aeg krõbeda ilmaga sõltubki pigem tuulekülmast, mitte niivõrd külma numbrist," lisas Raukas. "See aeg võib olla kakskümmend minutit kuni pool tundi. Teatud tuule puhul piisab kahest kuni viiest minutist, et saada külmanäpistus ja põsed on külmavõetud. Pakasega peab näole kreemi panema, et kaitsta põski külma eest. Kui tuulekülm hakkab liiga tegema, siis võiks olla ka üks lisa torusall, mida saab üle nina tõmmata."

Männiste sõnul lapsevanemad pigem soosivad, ja just ootavadki, et lapsed lasteaias ikkagi ka õus käiksid. "Lapsevanemad on soetanud ka vastavad riided, et lastel oleks õues soe ja mugav olla. Meie õpetajatena kogu aeg vaatame, et nad liiguksid ja innustame neid üksteist taga ajama või midagi huvitavat tegema," ütles Männiste. "Et laps ei seisaks ega vaataks niisama, vaid tegutseks aktiivselt. Lastele pakane meeldib ja nad räägivadki, et nii mõnus on õues. Ega me ei hoiagi neid külma ilmaga kaua väljas. Kui keegi vähegi ütleb, et tal on külm, siis me hakkame tuppa liikuma."

Beebidega on lihtsam, sest nad on vankris, kus tuulekülm nii palju liiga ei tee. "Mina soovitan, et alla kümne kraadi ei maksa imikuid välja viia," ütles Raukas. "Kui aga beebi külma ilmaga välja viia, võiks vankrisse panna lambavilla, mis hoiab lapse altpoolt soojana. Pigem on vankrit lükkaval emal külm, kes peab panema endale jalga vildid või topelttallaga saapad ja kätte muhvi, millega vankrit lükata."