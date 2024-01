Nõos sai valmis Eesti kõrgeim lumememm

Hiiglaslikku lumememme hakati Nõos ehitama umbes kuu aega tagasi ja nüüd lõpuks on jõutud viimistlusteni. Nina pidi talle panema tõstuki abiga.

Algselt plaaniti rekordlumememm valmis ehitada ühe nädalavahetusega, aga ette tuli igasuguseid takistusi, tõdes ehituse eestvedaja Janar Saviir.

"Eks ilm mängis mäkra. Isegi vihm tuli peale. Oli näha, et vihmaga ei julge siin midagi teha. Ja siis läks nii külmaks, et ei tahtnud nina uksestki välja panna, veel vähem sinna 11 meetri kõrgusele tõstuki otsa tõsta. Nüüd tundus õige aeg. Nüüd on ta kiviks põhimõtteliselt jäätunud ja on, ma arvan, turvalisem kui ta oleks olnud enne ja ma arvan, et kestab ka kauem," rääkis Saviir.

Kuna lumi tahenes mitu nädalat kastide sees, oli memme nüüd vaja pisut ümaramaks voolida.

"Alguses mõtlesime, et vaikselt labidaga voolime ta ilusaks nagu kodus lumememme teeme, aga kuna sula oli ja jube külm oli, mis kõik ära jäätas, siis eile proovisime korra oma saega ka ja nägime, et oli jant. Tuttav Reintal OÜ-st, üks saemees, kes mul töid oli teinud ja elab ka siinsamas lähedal, ütlesin, et üks kogukondlik tööots ka sulle – tasuta tuli ja ütles, et toreda asja nimel ikka on nõus tulema," selgitas Saviir.

"Esimene kord on sellist asja teha. /.../ Saega ei ole voolinud (lumememme) küll. Aga täitsa huvitav on, uued väljakutsed, saab proovida," rääkis saemees Rein.

Selle lumememme valmimiseks on vaja läinud nii puitplaate, koormarihmasid kui ka igasugust rasketehnikat.

"Kes on toonud kruvisid ja kes on toonud laudu ja koormarihmasid. Muud toetajad ka igasugu tehnika näol. Numbreid ei ole kokku löönud, aga igaüks on midagi toonud ja nii ongi saanud suur asi tehtud," ütles Saviir.

Nõo Veskijärve ääres on kohalikud pidevalt kuju valmimisele kaasa elamas käinud. Näiteks Piia on memme käinud vaatamas iga päev.

"Mina olen oma panuse andnud, väga pisikese panuse, sest ma olen väike ja natukene ammu sündinud juba. Aga siiski esimesel päeval ma panin oma väikese näpujälje ka sinna peale. Ja ma tunnen sellest suurt rõõmu ja nii tublid inimesed, kes sellist asja teevad," rääkis Piia.