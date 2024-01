Ewert Sundja abipolitseiniku tööst: see ei nõua palju ja aitab palju kaasa

"Hommik Anuga" stuudios oli külas Eesti Laulu poolfinalist Ewert and the Two Dragons. Ansambli solist Ewert Sundja astus eelmisel aastal ka abipolitseinikuks. Sundja sõnul soovis ta leida viisi kuidas panustada ise turvalisemasse ümbrusesse ja keskkonda, mille vilju ta igapäevaselt naudib.

Ewert Sundja osaleb järgmise nädala poolfinaalis kahe lauluga. Nimelt laulab ta ka Cartooni võistluslaulus "Oblivion". "Mul on niimoodi 100 protsenti suurem võimalus võita. Ma kalkuleerisin selle välja," naeris Sundja ning lisas, et tegelikult on see totaalne juhus. Sundja bändikaaslane Erki Pärnojale tuli Sundja osalemine kahe lauluga suure üllatusena. "Mäletan, et meie saime bändina oma osalemisest teada, kui me olime teel Soome kontserdile. Hommikul, uniste peadega sadamas, ilmusid kusagilt välja kaamerad ja inimesed. Kui mikrofon juba ees oli, siis ega me täpselt veel aru ei saanud, mis see on. Kui jõudsime sellest šokist eetris vaikselt taastuda, siis küsiti, et kas me muuseas ka teame, et Ewert on kaks rauda tulle pannud," meenutas Pärnoja, kes palus Sundjalt ka selgitusi.

"Sellega oli nii, et sain mina siis Joosep (Järvesaarega, toim) suvel ühel sünnipäeval kokku ja siis kuna otseselt midagi liiga aktiivselt ei toimunud, siis pakkusin välja, et kirjutaks midagi. Siis saimegi kokku ja lustisime ja niimoodi ühe kirjutamise seansiga sai see lugu peaaegu valmis. Siis see jäi veidikene oma elu elama ja ei olnud aktiivset tegevust sellega. Tegime teda edasi ja ühel hetkel oli oktoober, kui Cartoon küsis, et mis ma arvan, kui see Eesti Laulule saata. Mina mõtlesin, et muidugi. Laul on hea ju ja ma ei hakka kätt ette panema," selgitas Sundja.

Draakonite trummari Kristjan Kallase sõnul on nende lugu siiski grammike parem. Cartoon, kes sai möödunud aastal looga "On and on" esimese Eesti loona kuldplaadi sertifikaadi, draakoneid ei hirmuta, sest ka nende lool "Good Man Down" on Youtube'is üle kolme miljoni vaatamise. "Need on ajaloolised miljonid. See oli aeg, kui kõigile ei olnud arvuteid kodus ja telefone. Läksid ikkagi ema ja isa töö juurde Youtube'i vaatama," ütles Sundja.

Draakonite võistluslugu ei ole tehtud Eesti Laulu tarbeks vaid on lihtsalt nende endi lugu. Laulu sisu soovib Sundja jätta kuulajale tõlgendamiseks. "Lauluteksti kirjutades ma ju ka ei näe seda ühte ainukest varianti. Need sõnad võivad tähendada väga paljusid asju. Kui ma ütlen selle ära, et laulu sisu on see, et kõik minge kallistage üksteist, siis see teeb selle kuidagi totakaks. See on oluline reis ka kuulajale endale, et ta võtaks selle osa, mis teda kõnetab ja mõtestaks selle teksti või meloodia enda jaoks selliseks nagu ta ise parasjagu tahab või vajab. See on ühe laulu kõige parem viis," arvas Sundja.

Kui kunagi oli Ewert and the Two Dragons muusikute peamine töökoht, siis enam see Erki Pärnoja sõnul nii ei ole. Trummar Kristjan Kallase töö on ikkagi muusikategemine, aga tal on ka teine bänd Miljardid ning mitmed projektid Erki Pärnojaga. "Ikka kutsutakse. Salvestama, mängima, õpetan palju," rääkis Kallas. Bassist Ivo Etti on enda sõnul kompotist kõige rohkem välja vajunud ja käib palgatööl. Etti töötab programmeerijana panganduse valdkonnas, mis Erki Pärnojale tuli üllatusena.

Erki Pärnoja tegeleb peamiselt väga mitmetes erinevates projektides muusikaga. Ewert Sundja samuti palgatööl ei käi. "Logelen ja kirjutan," ütles Sundja, aga eelmisel aastal astus ta siiski ka abipolitseinikuks. Tallinna Lennujaamas abis olles tuli ka ette huvitav seik, kus saabus info, et üks isik saabub ilma dokumendita. "Tuli terve lennuk läbi vaadata ja tuli hoopis kaks tükki ilma dokumendita," ütles Sundja. Kurjategijaid ta päris ise ei avastanud, vaid oli seal juures. "See "abi-" on seal ees ikkagi põhjusega. Ma olen toetav jõud," selgitas Sundja, kes muidu on abipolitseinik kriminaalpolitseile. "Sellistele otstele ma pole veel jõudnud, aga mingil hetkel tuleb võib-olla minna," tõdes Sundja.

Abipolitseiniku roll on täiesti vabatahtlik, kuigi Sundja sõnul oleks ilus käia aastas vähemalt kuuel päeval abis. "Siis on kogu nende poolt tehtud investeering kuidagi ka kasumlik. Aga keegi ei nõua midagi. Neid pakkumisi, kuhu minna abiks või olla lihtsalt lisakäsi, tuleb peaaegu iga päev," selgitas Sundja. Ajendi abipolitseinikuks minna andis muusikule Facebooki postitus. "Mõtlesin, et miks mitte. Ma ju võiksin seda teha. Tulin täna hommikul, mul oli 11 tunni pikkune vahetus. Jõudsin kella kaheksa ajal hommikul koju. Olin 11 tundi patrullis. Aga ma ei tohi rääkida. Kriminaalpolitseis on kõik nii salajane," selgitas Sundja.

"Minu jaoks on see puhtalt see, et ma mõtlesin, et mis ma siis saan teha. Mulle ju meeldib see, et oleks turvaline ümbrus ja kodukeskkond. See on suhteliselt väikene panus. Minimum input, maximum output lahendus. See ei nõua palju ja aitab üleüldisele foonile väga positiivselt kaasa," selgitas Sundja. Bändikaaslane Pärnoja ise abipolitseinikuks ei kiirusta, ootab pigem põnevusega Sundja lugusid, aga mõte talle väga meeldib.