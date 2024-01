ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud Carmen Mikiverile

21.15 "McGregori juhtum" (1993)

Mees satub juhuslikult majja, kus hetk tagasi toimus mõrv. Samas on ka mõrvatu naine. Kas naine on mõrvar? Agatha Christie teose ainetel seadis televisioonile Kalle Käsper, lavastaja Villem Indrikson. Osades Carmen Mikiver, Lembit Ulfsak, Tõnu Kilgas, Ita Ever, Aarne Üksküla, Salme Reek, Margus Janovitsh, Tarvo Krall, Toivo Arnover. Režissöör Tiia Prous.

22.10 "Minu teine mina: Jon ja Carmen Mikiver" (2018)

Saade viib meid otsapidi teatri- ja muusikamaailma. Näitleja Carmen Mikiver ja tema muusikust ning raadiosaatejuhist poeg Jon Mikiver lubavad meil piiluda enda pere koostoimimise saladustesse. Saatejuht Katrin Viirpalu uurib, millised on ema-poja ühised huvid ning ettevõtmised ja kus nad ennast kõige mugavamalt tunnevad. Toimetaja Laura Kõrvits, režissöör Rait Veskemaa, produtsent Kadi Katarina Priske.

22.55 "Balti armastuslood" (1992)

Film pakub kolm erinevat armastuslugu Eestist, Lätist ja Leedust. Kõik need lood on pärit aastast 1991 ja seotud Balti riikide taasiseseisvumisega. Eesti lugu "Mattias ja Ann" toimub kevadel, mil inimesed unistasid ja laulsid vabadusest ning võtsid maha Lenini ausambaid, kuid taevas lendasid ikka veel Vene hävitajad. Noor eestlasest dissident, viimane poliitvang Mattias (Andres Noormets), saabub tagasi kodulinna Tartusse. Kuid seal avastab ta, et tema neiul Annel (Carmen Mikiver) on juba uus mees Jaanus (Madis Kalmet). Tootja Exit-Film.