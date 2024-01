Tartusse tuleb Euroopa suurim ja bussil olev kleepsunäitus

Tartu linnaliinibussid on üldiselt kõik ühetaolised, punase ja valge värvilised. Aga ühes garaazis kujundatakse ühte neist väga eriliseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kleepsunäituse korraldaja Kersti Joala ütles, et bussi kaunistavad kleepsud on Tartusse saadetud üle kogu maailma, umbes 30 erinevast riigist.

"Lõuna-Ameerikast on tulnud, Mehhikost, Jaapanist. Igalt poolt üle maailma. Meil on Instagramis selline kunsntike kogukond juba tekkinud. Aastate jooksul me oleme kogunud tuntust oma projektiga ja kõik tahavad saata meile oma kleepse näha neid pärast siin bussi peal," rääkis Joala.

Buss sai pooleldi kleepse täis juba suvel, nüüd kleebitakse vabatahtlike abiga täis ka sõiduki teine pool ning osaliselt isegi bussi sisemus.

Tartu tänavakunstifestivali Stencibility peakorraldaja Sirla ütles, et kleepijate seas on abis vabatahtlikud, kes on muidu ka Stencibilityl abis olnud.

"Isegi on kasutatud sõna kleepsuteraapia. Need on inimesed kellele väga meeldib kleepse kleepida. Mina olen lähenenud sellele bussile kui näituseruumile, et see oleks ikkagi näitusekogemus. Väljast näeb see välja kui midagi hästi kirjut, aga kui lähedalt vaadata, siis igal kleepsul on oma sõnum, oma visuaal, oma trükitehnika. Kui bussi sisse minna, siis on rohkem aega neid ükshaaval vaadata," lausus Sirla.

Näituse korraldajatele saadeti kokku üle 25 000 kleepsu.

"Eks ole näha, kas need kõik bussile ära mahuvad. See kujundamine hakkab juba kleepsude kujundamise ajal, kui me jagame ära, et mis me paneme bussi peale ja mis me ei pane bussi peale. Mis läheb siis natuke alumisse kihti ja mis pealmisesse kihti. Üks asi on see et mina vaatan aga iga inimene, kes siin kleepima tuleb, temal tekib ka see oma käekiri, kuidas neid kleepse panna. See on suur koostöö mitmete inimeste vahel ja võib-olla väikene kaose element ka annab sellele üldpildile natukene juurde," rääkis veel Kersti Joala.

Uuel nädalal, kui kogu buss saab kleebitud, jätkab see sõitmist oma tavalisel marsruudil, liinil number 25 Vaksalist Eesti Rahva Muuseumini. Ja nii kuni 2024. aasta lõpuni, pärast seda peavad kleepsunäituse korraldajad taastama bussi esialgse väljanägemise.