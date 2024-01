Autoentusiast Koit Toome: Prius on jälle lahe

Tänavu on aasta auto konkursi finaalis seitse autot - Toyota, Mercedes, Volkswagen, kaks Hyundaid, Peugeot ja Honda. Kuigi Toome tõdes, et vanusega on talle hakanud ka Mercedesed meeldima, siis endalegi ootamatult avaldas talle muljet uus Toyota Prius.

Esimest korda aasta auto ajaloos ei saa ükski finaali jõudnud auto läbi ilma elektrita. Autod, mis ei ole täiesti elektriautod, on hübriidmootoriga. Kuigi Koit Toome tuntakse peamiselt Porsche fännina, siis nüüd on ta talveks valinud BMW, mis on erinevalt finalistidest ka sisepõlemismootoriga. "Ma hoian endiselt lippu kõrgel," naeris Toome.

Esimene finalist on Honda CR-V, populaarse linnamaasturi kuues põlvkond. Hind algab 44 500 eurost. Esimesi CR-V-sid Toome mäletab. "Neid oli linna vahel päris palju omal ajal," meenutas Toome. Silma järgi tundub Toomele, et iga põlvkonnaga on auto veidi suuremaks läinud. "Pere mahub ilusti peale," ütles Toome ja lisas, et üldiselt on auto välimus soliidne. "Vastavalt hinnaklassile on palju plastmassi, aga sellega peab leppima, kui tahad sellise hinnaga autot. Kui tahad, et kõik oleks jõle ilus, siis see maksab kaks korda rohkem," tõdes Toome.

Kuigi aasta autoks Honda CR-V Toome hinnangul ei sobiks, siis hinna ja kvaliteedi suhe on korralik. "Täiesti normaalne. Ei ole mitte midagi erilist, aga selle raha eest on suurust, ruumi ja kõike tegelikult. Ka nelivedu ajab asja ära," sõnas Toome.

Finalist number kaks on Hyundai Kona, mis on saadaval nii hübriid- kui elektriautona. Hind alates 30 990 eurost. "Selline väike linnamaastur. /.../ Disainil pole väga viga, ei ole midagi öelda. /.../ Ruumi on ka täitsa normaalselt. Isegi mina, kes ma olen 1,92 pikk mahun taha istuma," ütles Toome, keda üllatasid ka auto summutid. "Võrreldes Hondaga panen kohe tähele, et istmed ei ole nii mugavad ja iste on kõrgemal. Kõige madalama asendi peal on tunne, nagu istuksin tabureti peal. Siin on ka oluliselt vähem ruumi. Ilmselt kõikidest finalistidest kõike väiksem," arvas Toome.

Sõites tundis Toome, et kõik natukene väriseb. "See auto tahab natukene minna sinna, kuhu ta ise tahab. /.../ Aga roolisoojendus on väga mõnus ja kõik põhilised asjad on olemas," lisas Toome.

Kolmas finalist on Toyota Prius, maailma esimese seeriahübriidi viies põlvkond. Pistikhübriidile annavad kaheliitrine bensumootor koos elektriga kokku 223 hobujõudu. Hinnad algavad 44 900 eurost ja katuselt leiab ka päikesepaneeli. "Ma ei suuda uskuda, et ma seda ütlen, aga see Prius näeb tõesti hea välja. Ega see eelmine Priuski enam mingi peletis ei olnud, aga see on tõesti ilusa disainiga auto. Prius on jälle cool!" ütles Toome ning lisas, et Priustel on andunud fännid, kes käivad oma autodega matkamas ja pagasiruumis ka magavad.

Tagaistmel oli Toome pea põhimõtteliselt vastu lage, aga autoroolis tundis Toome ennast peaaegu nagu Luke Skywalker. "Mõnus on sõita, rool on hästi mõnus, sõiduasend on hästi mõnus. Väga hea mulje jäi," arvas Toome.

Järgmine finalist on Volkswagen ID. Buzz, mis võib kuulutada ette mahtuniversaalide tagasitulekut. Täiselektrilisel bussil on 204 hobujõudu ja hinnad algavad 68 830 eurost. "Selle autoga ma olen suvel sõitnud, siis kuna ta on hästi avar ja hästi palju on klaaspinda, siis seest on kõik hele. Suunurgad lähevad üles, mõnus ja hea feeling tuleb," kõneles Toome. Bussi roolis istumine on Toome sõnul kihvt ja midagi hirmsat selles ei ole. Küll aga ei tee Toomet rõõmsaks täislaetud bussi sõiduulatus, mis külma ilmaga näitab 217 kilomeetrit. "Mulle nii see buss meeldib, aga mulle ei oleks sellega mitte midagi teha," ütles Toome.

Viies aasta auto finalist on Peugeot 408, vaese mehe Lamborghini Urus. Hinnad algavad 31 500 eurost. Toome sõnul on auto Urusest siiski väga kaugel, aga mõned detailid siiski Lamborghinit meenutavad. "Vedrustus on minu meelest kõige nõrgem koht sellel autol. See trambib korralikult. Suhteliselt mõistliku hinna eest saad endale tavalise tänapäeva normaalse auto," arvas Toome.

Kuuendaks autoks on Mercedes-Benz E-klass ehk maailma vanima automargi keskmist mõõtu sedaan. Mootorivalikus on kogu teadaolev klassika, aga mitte elekter. Kõige odavam ja kesisema varustusega variant maksab 68 930 eurot. Kõige tugevamini seostub Mercedes Toome jaoks taksoga. "Ma ei tea, kas see on mingi vanuse probleem, aga mulle on hakanud Mercedesed väga meeldima," ütles Toome, kellele avaldas muljet, et kogu armatuur moodustab peaaegu ühe suure ekraani. "Võrreldes mõne teise autoga on kõik õige. Mõnus," tõdes Toome.

Viimane finalist on asjatundjate sõnul favoriit - Hyundai Ioniq 6. Hind alates 57 990 eurost. Tegu on ka hetkel valitseva maailma aasta autoga lisaks ka aasta elektriauto ning parima disainiga auto. Viimase tiitliga Toome nõus ei ole. "Natukene nagu inetu pardipoeg. /.../ Mina ei ole veel näinud ühtegi nurka, kus see auto ilus välja näeks. See on minu probleem ilmselt," ütles Toome. Kuigi sisu on plastmassist, siis vähemalt on see pehme. "Mõnus on sõita. Kiire, võimas, disain on mitte päris ilus, aga põnev," kirjeldas Toome sõidukogemust.

Ringvaade valis ka Koit Toomega oma aasta auto. "Kas tõesti ütleme selle kõva häälega välja? Toyota Prius. See oli meie lemmik. /.../ Oh issand, kuidas me nüüd täna siia siis jõudsime," ohkas Toome, kes otsustas koju sõita siiski oma BMW-ga, mitte uue Priusega.