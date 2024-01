Anett Tamm uuest singlist: mul pole ükski protsess nii lihtsalt käinud

Tamm, kes on artistina osalenud mitmetes kooslustes, nende hulgas Tamtam Duo ja ansambel Alfa Collective, on endale loonud veel ühe värske väljundi, kus tegutseb Alonette'i nime all. Lisaks mainitutele teeb Tamm kaasa ka ansamblis The Nonceptual Art Club, aga seal pigem solisti rollis.

Põhjuse uue väljundi otsimiseks andis Tammele tahk, mida ta pole seni saanud väljendada. "Olen pikalt mõelnud, et tahaks teha ühte indie või indie-pop plaati. Aastaid ja aastaid olen sellist muusikat kuulanud ja fännanud, aga pole olnud seda õiget väljundit, mis koosseisuga seda teha saaks. Siis sai kool lõpetatud ja teiste koosseisudega olulised verstapostid nagu albumite väljaandmised tehtud. Siis tundsin, et nüüd mul on see hetk ja ma proovin. Tuli see laul ja tuli see nimi ja nüüd ma olen väga põnevil, milline see teekond saab olema," rääkis Tamm Vikerraadios Maian Kärmasele.

Kuigi uuest laulust võib Tamme sõnul kõike välja tõlgendada, siis peamiselt räägib uus singel "Twist of Fate" mõttepundardest, mis lähisuhtes võivad tekkida kommunikatsioonitõkete tõttu ja mis siis saab, kui neid hakatakse lahti arutama. "Kes on siis pöörane ja kes on see rahulik," selgitas Tamm. Uue singli peal teeb kitarri peal kaasa Erki Pärnoja, klahvidel Raun Juurikas, bassil Martti Tärn ja trummidel Martin Petermann. Bändikaaslaste valik oli Tamme sõnul väga lihtne. "Arranžeerisin loo mingil kujul oma helisalvestusprogrammis ära ja mõtlesin kohe, et ma tean, kes saavad kohe aru, mis ma tahan," ütles Tamm. Juurika, Tärni ja Petermanni sai poole tunniga lindistatud põhi ning siis palus Tamm Erki Pärnojal ka kitarrid sisse mängida. "Mul ei ole vist ükski protsess nii lihtsalt käinud," tõdes Tamm.

Miks protsess sel korral varasemast nii palju lihtsam oli, loodab Tamm kunagi tulevikus aru saada. "Hetkel ma tunnen, et "Twist of Fate" on oma olemuselt ka lihtsakoelisem laul kui need, mida olen kirjutanud Alfa Collective'ile või mida oleme Karl Tammaruga TamTamile koos kirjutanud. Seal on olnud nuputamist rohkem. Need protsessid pole olnud kuidagi ebameeldivad, aga lihtsalt Alonette'i esimene samm tuli nii lihtsalt ja sujuvalt, et rõõm oli kogu aeg," nentis Tamm.

"Kui ma "Twist of Fate" kondikava klaveri taga umbes kahe tunniga paika sain, siis ma salvestasin selle demo omale telefonil ja kuulates mõtlesin, et, appi, ma ei teadnudki, et mul need Elton Johni mõjutused nii pinnalähedal on," naeris Tamm ning lisas, et on läbi elu Elton Johni muusikat kuulanud. Lisaks Johnile toob Tamm mõjutustena, mis temani jõudsid, välja ka Joni Mitchelli, Steely Dani ja The Carpentersi. Oma kõlapilti mõjutanud eeskujusid Tamm välja tuua ei karda. "Eks neid artiste ole tegelikult veel ja veel. Lõpuks on ka kuulajal mingi oma ettekujutus sellest, kust ma inspiratsiooni olen saanud. Igaüks kuuleb sealt midagi. See ongi tore. Lõpuks kõik muusikud teevad muusikat sellepärast, et nad on olnud kellestki niivõrd inspireeritud," ütles Tamm.

Tamm on suur muusikafänn ja enda sõnul on tal peaaegu iga kuu mõne artisti näol uus vaimustus. "Vahet ei ole, kas indie-artist, vanakooli popmuusika artist või mingi väga kaasaegne impro-artist. Äärmusest äärmusesse," ütles Tamm. Viimase vaimustusena toob ta välja indie-pop artisti Andy Shauf.

Tamm loodab, et jääbki loojana mänguliseks ning erinevaid väljundeid kasutama. "Alonette'i projekt annabki võimaluse minna lihtsakoelisuse poole, samas kui mul on näiteks kitarristi Anna Regina Kalkiga uus projekt. Kirjutame hoopis teist sorti kaasaegset džässi, kus on väga palju vaba improvisatsiooni. Mulle tundubki, et mul on vaja teha mõlemaid asju. Olla mitmekülgne. Mul hakkab hästi ruttu igav. Võib-olla sellepärast on vaja, et oleks kogu aeg erinevaid asju teoksil," rääkis Tamm, kes on enda sõnul leppinud, et ühe projektiga ta massideni jõudma ei pea. "Siis tuleb sama välja, kui teha lihtsalt palju," naeris Tamm.

Kuigi Tamme loometeel on ette tulnud ka surnuid punkte, siis tagasi vaadates ei ole need kuigi kaua kestnud. "Ikka olen ma leidnud mingi uue artisti või žanri, millest vaimustuda ja millesse süüvida. See tundub selline lõputu avastamine, aga ma ei oska ette ennustada, kas tekib mingi küllastumus üks hetk. Ma loodan, et kui tekib, siis see ei kesta liiga kaua või usaldan ka ennast, et küll ma midagi välja mõtlen. Selleks ka minu suund teha erinevaid asju ja olla improviseerija rollis on loodetavasti mind harjutanud ja õpetanud kohanema," lootis Tamm.