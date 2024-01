Laura Põldvere: ma võtan ennast kui lõuendit

Mitu korda ta kokku osalenud on laulja kindel pole, aga 100 miljoni televaataja ees esinemist kerib ta vahel endiselt peas läbi. Laura käis esimest korda Eurovisioonil Kiievis 2005. aastal Suntribe'iga. Teine kord oli tal kaasas Koit Toome ja 2017. aastal esineti samuti Kiievis. "Hiljuti küsiti, kuidas neid kahte korda võrdleksin. See on nii lahe, et need on nagu kaks erinevat inimest. Nii äge on endale kõrvalt tagasi vaadata. See Laura, kes oli 15- või 16-aastasena ja hilisem lugu. Need on nii võimsad kogemused, et ma mäletan kõiki neid hetki laval ka selles esinemis-situatsioonis," rääkis Laura "Hommik Anuga" stuudios.

2024. aastal tähistab Laura 20. aastat lavadel, sest esimest korda esines ta 2004. aastal saates "Laulukarussell". Seda, kuhu ta edasi liigub, ei tea laulja päris täpselt siiani. "Näiteks sel aastal on tulemas väga vinge etendus "Kurat ja jumal", kus ma olen koos balletitantsijate ja liikujatega. Ma poleks kunagi arvanud, et ma sellist asja veel teen," rääkis Laura. Teismeeas lükkas Laura muusikalipakkumised tagasi ja isegi välistas need. "Ma teadsin, et ma olen maailma kõige halvem tantsija ning panna tants ja laul kokku pole eriti mõistlik minu jaoks," nentis Laura.

Oluline osa Laura artistikuvandist on ka riietusel. Kuigi igapäevased riietused on lihtsad ja laulja kinnitas, et ostis omale eelmisel aastal isegi esimese paari dresse, siis lavale ta teksapükstes ei lähe. Tema kostüümid on pigem lõbus ja rõõmus eksperiment kui soov midagi öelda. "Ma võtan ennast nagu lõuendit, kuhu ma saan kunstnikuna luua värvipritsmeid ja värve, mis annavad inimestele emotsiooni. Teismeeas, kui läksin lauluvõistlusele ja kõik teised tulid sinna teksades, mugavates riietes, aga minu emps ütles mulle, et südames sa ju tahad seda ägedat kleiti panna selga ja inimesed näevad sind ju lavale minnes enne kui kuulevad. Austa neid, kes on võtnud oma aja ja tulnud sind kuulama. Sealt kuidagi kooruski mul see mõte, et inimesed ju näevad mind," meenutas Laura.

Laulja sõnul meeldib talle endale ka teiste inimeste puhul märgata huvitavaid kostüüme või soenguid, sest need annavad ka talle energiat. Kuid välimusest olulisemaks peab ta siiski muusikat. Riietus on lihtsalt kirss tordil.

Laura osaleb 20. jaanuaril Eesti Laulu poolfinaalis. Oma šanssidele ta üleliiapalju mõelnud ei ole. "Kui keegi on seda ka küsinud, siis ma ütlen ausalt ja siiralt, et ma lähen lavale rõõmuga, mulle tõsiselt endale meeldib see lugu, ma loodan, et see inspireerib ja puudutab inimesi," kõneles Laura.