Vähidiagnoosi saanud Vilgats: palun minge ennast kontrollima

Kaire Vilgats postitas eile sotsiaalmeediasse teate, et ta sai vähidiagnoosi. "Ringvaates" rääkis ta, et läks kontrolli sõbrannalt kuuldud jutu peale, et kunagi avastatud healoomuline kasvaja võib agressiivseks muutuda. Detsembri keskel käis Vilgats operatsioonil ning arstid tunnistasid ta terveks.

"Kui ma diagnoosi sain, siis otsustasin kohe, et kui on juba teada, et minuga on kõik hästi, siis ma kindlasti jagan seda, sest oli puhas juhus, et ma üldse arsti juurde läksin. Juba siis oli teada, et mul on 0-staadiumi vähk ja on üsna tõenäoline, et see on ravitav," rääkis Kaire Vilgats, kellel enne jõule avastati rinnavähk.

"Üldiselt ma olen ikkagi arsti juures käinud, kui need sõeluuringu kutsed on tulnud. Mul avastati juba mõnda aega tagasi paremas rinnas healoomuline kasvaja, mis ei kujutanud mitte mingisugust ohtu. Aga sel aastal rääkis mu sõbranna, et ühel tema tuttaval oli olnud selline juhtum, et healoomuline kasvaja muutus äkitselt agressiivseks. Siis ma hakkasin mõtlema, et mul on ka nagu natuke suurenenud, rohkem on nagu näha ja siis ma otsustasingi kontrolli minna," rääkis Vilgats, miks ta otsustas siiski arsti juurde minna, kuigi otseselt mingisuguseid vaevusi ei olnud. "Ja mul avastatigi kasvaja, aga hoopis teises rinnas."

Vilgatsi sõnul ütles arst ütles, et peame edasi uurima, biopsia tegema. "Sellele saadi vastus, et kahtlaseid asju on, uurime edasi, siis tuli MRT, millele ootasin vastust. Aga arstid ei tee seda nii dramaatiliseks, et Kairekene, nüüd on minek," meenutas Vilgats.

"Muidugi on vähk hirmutav diagnoos, stressifoon on pidevalt tugev, aga ma ei lasknud oma tujul langeda ja end väga häirida," ütles Vilgats. "Alguses juba öeldi mulle, et ma olen hea kirurgi kätes, doktor Kütner lõikas mind ja üldiselt ma usaldasin arste, lugesin selle kohta hästi palju. Me ei taha vähist liiga palju teada, kui see meid ennast ja lähedasi ei puuduta. Sellepärast ma selle FB postituse tegin, et minge ja kontrollige ennast, see on tasuta."

"Ma saan aru, et minusugused inimesed mõtlevad, et mis ma hakkan arstidele tüli tegema, raiskan veel nende aega. Ja äkki ei olegi midagi viga. Ja kas ma üldse tahan seda diagnoosi teada," rääkis Vilgats.

"Aga ma tahan elada ja mida varem jaole saadakse, seda suurem tõenäosus elada on. Tänapäeval ikkagi esimese, teise ja ka kolmanda staadiumi vähkide puhul on väga suur tõenäosus, et see on ravitav."

Operatsioon toimus PERH-is 19. detsembril. "Kui mul üldse oli meeleolulangusi, siis kaks korda," meenutas Vilgas. "Esimene kord MRT-s, kui ma tundsin end laialilitsutava putukana, olin nii abitu, liigutada ei tohtinud. Ja teisel korral siis operatsioonipäeva hommikul sinna sõites tundsin, et ei tea, millega see kõik lõppeda võib. Aga muul ajal olin optimistlik."

Operatsioon õnnestus ja arstid tunnistasid, et vähki enam ei ole. "Saadi teada, et mul oli hormoontundlik vähk, mis tähendab, et selleks, et vähk tagasi ei tuleks, tuleb hakata hormoonravi saama. Ma pean võtma tablette ja hakkan saama ka lokaalset kiiritust. See pole aga liiga suur oht tervisele, juuksed ei hakka ära kukkuma ja halb ei hakka. Laulda ja tantsida ja kõike saan teha. Kabareega läheme kevadel suurematesse kohtadesse. Suled panen uuesti pähe ja saate jällegi elusat Vilgatsit näha."