Piltuudis: kaitseväe esimene teenistuskoer Bruno läks pensionile

"Bruno on väga tark ja usin koer, kellele meeldib tööd teha. Meie pea kümme aastat kestnud koostöö on möödunud edukalt – ta on saanud kõigi tööülesannetega suurepäraselt hakkama, olnud eeskujulik teenistuskoer ning aidanud ka teda ümbritsenud sõjaväepolitseinike moraali kõrgel hoida, aga nüüd on aeg ta väljateenitud puhkusele saata," ütles koerajuhist sõjaväepolitseinik veebel Martin Siht.

Kodus ei tohiks Brunol igav hakata, sest peres on tal veel kaks neljakäpalist kamraadi: viiekuune Belgia lambakoer Shot ja seitsmeaastane Saksa lambakoer Kimbo. "Nooremad poisid teevad tööd, Bruno saab aga edaspidi puhata ja mängida," lisas veebel Siht.

"Koerte kasutamine sõjaväepolitseis annab meeskondade töö tulemuslikkusele palju juurde ja nii mitmedki ülesanded saavad oluliselt kiiremini ja paremini täidetud just teenistuskoerte abiga," ütles sõjaväepolitsei ülem kolonel Meelis Sarapuu. "Lahingpaar Bruno ja veebel Siht moodustasid suurepärase meeskonna ent heade tulemuste taga oli pikk, järjekindel ja tunnustamist vääriv töö."

12-aastane Saksa lambakoer Bruno Saules Vilkas alustas oma teenistust kaitseväes 2014. aastal. Tema teenistusülesanneteks sõjaväepolitseis on olnud erinevate julgestusülesannete toetamine ning tähtsate külaliste visiitide ajal lõhkeaine- ja relvakontrollide tegemine erinevatel objektidel.

Aastate jooksul on Bruno abiga tehtud üle 500 pommikontrolli erinevatel riigivisiitidel ning suurüritustel, nagu näiteks Eesti Vabariigi aastapäeva paraadidel, Rooma paavsti, USA presidendi, Saksa kantsleri ja teiste kõrgete külaliste julgeoleku tagamisel.

Tänasel päeval on sõjaväepolitseis kokku viis teenistuskoera: neli Saksa lambakoera ja üks belgia lambakoer.