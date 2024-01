Eisi Mäeots: elektrooniline muusika ei ole ainult tantsumuusika

Juba lapsepõlves isalt elektroonilise muusika armastuse pärinud Mäeots rääkis, et süvenenumalt hakkas ta muusikaga tegelema ülikooli ajal.

"Siis hakkasime sõbrannaga plaate mängima. Pärast seda läksin elama Saksamaale, kus see armastus tegelikult väga suure hüppe sai, sest seal hakkasin ise muusikat tegema ja DJ-na aktiivsemalt toimetama," rääkis saatejuht.

Varem muu hulgas "Tallinn Expressi" kaassaatejuhi kingades olnud Mäeots lubas kuulajateni tuua heliampsud erinevatelt elektroonilise muusika kontinentidelt.

"Selline autorisaade annab võib-olla natukene rohkem valikuvabadust. Kui "Tallinn Expressis" on kindel muusikastiil, mida me pidime viljelema või mida kuulajad ootasid, siis nüüd on mul võib-olla natukene rohkem variatiivsust – elektrooniline muusika ei ole ju ainult tantsumuusika, sinna hulka mahub väga palju erinevat kraami. Kindlasti saab põnev olema," selgitas ta ning lisas, et samuti on saatesse oodata külalisi.

"Ma tahan, et seal oleks lisaks muusikale ka sisu. Ettevalmistus võtab praegu päris palju aega, sest ma tahan igast loost, mida ma mängin, natukene rääkida, artisti kohta uksi avada, tuua kuulajateni laialdasemat arusaama sellest, mis asi on sündinud," tõstis ta saatelt katteloori.

Saatejuhi sõnul kõlab saates nii uut kui ka vanemat muusikat. Eriti soovib Mäeots kuulajateni tuua avaldamata kodumaist loomingut.

"Päris keeruline on leida muusikat, mis on kodumaine, sest need produtsendid ja DJ-d, kes võib-olla oma sahtlisse kirjutavad, on kõik kuskil põranda all peidus," nentis ta ning kutsus tegijaid üles endale loomingut saatma.

Eisi Mäeotsa autorisaade on Raadio 2 eetris üle nädala neljapäeviti kell 20. Järgmine kord saab Mäeotsa saadet kuulata 25. jaanuaril.

Kuula esimest saadet uuesti: