Ulvi Karu: õnnesoove lugedes peavad suunurgad üleval olema

Alates möödunud sügisest loeb eakatel Vikerraadios õnnesoove Ulvi Karu ning legendaarne Ülle Karu, kes saatega pea 45 aastat seotud oli, kuulab tütre häält kodus raadio ees. Tegelikult on ka tütar Ulvi õnnesoovidega päris pikalt seotud olnud.

"Ma isegi ei mäleta, kui vana ma olin, aga ma olin päris väike, kui ma aitasin emal kaarte ja kirju kuupäevade ja vanuste kaupa sorteerida. Ma olen juba lapsest saati nende õnnesoovide sees," meenutas Ulvi Karu.

Ülle sõnas, et andis saate tütrele üle rahuliku südamega, sest muu hulgas on tütar Üllet näiteks puhkuste ajal asendanud. "Mõni ütleb, et meil on väga sarnased hääled, et ta loeb nagu mina, teine ütleb, et üldse pole minu moodi," sõnas Ülle.

Ulvi märkis, et enim andis ema talle nõu just hääle osas. "Kui suunurgad on ülespoole, siis tulebki selline helgem hääl," tõi ta näite ning lisas, et samuti on oluline natukene aeglasemalt rääkida – nii saab ka eakam kuulaja kõigest aru. "See ikkagi nõudis natukene harjutamist," tõdes ta.

Ühes saates tuleb keskmiselt ettelugemisele 30 õnnesoovi. Õnnesoovide toimetamine on suur töö – soov tuleb ümber kirjutada kindlasse formaati, sest saade on vaid kümme minutit pikk ja selle aja sees peavad kõik eakad sünnipäevalapsed oma õnnitlused kätte saama.

Saatejuhid tõdesid, et ka lihtsa õnnesooviga võib palju sekeldusi ette tulla. "Paar kuud tagasi oli juhus, kus üks ja sama inimene – tal ei ole eriti levinud nimi, samast linnast ka pärit – ning üks asutus ütles, et ta saab 85, teine ütles, et saab 87. Kumbki jäi endale kindlaks. No mida ma siis teen? Ma siis kõigepealt õnnitlesin seda inimest 87. sünnipäeva puhul ja siis 85. sünnipäeva puhul," meenutas Ulvi Karu üht seika.

45 aastat õnnesoovide saadet toimetanud Ülle tunnistas, et ajapikku on talle paljud õnnitletavad ka meelde jäänud. "Nimed on meeles, absoluutselt. Ja siis kui ma mõtlen, miks sel aastal ei ole, selgub, et on lahkunud. Ma tunnen isegi surmakuulutuste rubriigis tunnen ära, et on olnud minu õnnitletavad," rääkis ta.

Osa õnnesoove, mis toimetusse laekuvad, on endiselt käsitsi kirjutatud. "Kõige hullem on see, kui ma ei saa nimest aru. Siis on tõsine probleem, käin kolleegide juures ning uurin, mis nime nad välja loevad," rääkis Ülle.

Ulvi ja Ülle lemmikud on õnnesoovid, kuhu pistetakse ka midagi isiklikku sisse. "Siis tekib inimesest ka ettekujutus, kes ta on ja mida ta teinud on," märkis Ülle.