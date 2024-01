Läänemaal saab mitmel pool merejääl tõukekelguga sõita

Haapsalus tegutseva Tõuka Takka kelgulaenutuse juht Arno Suislep ütles, et nemad laenutavad matkauiske ja erinevaid tõukekelke, mille hulgas on nii sportlikumaid kui ka selliseid, millele saab panna istuma lapse. Lisaks korraldatakse matku Haapsalu lahel ja sobivate olude saabudes ka kaugemal.

Merejääl kelgutamine ja uisutamine on Suislepa sõnul midagi erilist.

"Ma arvan, et kõige suurem eelis on merel see, et sa saad minna saartele ja laidudele, kus sa võib-olla pole kunagi käinud. See suur avarus ja vahest näed sa ka metsloomi ja linde näiteks merejää peal," selgitas Suislep.

Haapsalu lahe kõige idapoolsema osa ehk Saunja lahe ääres asuv Silma õpikoda korraldab nädalavahetustel peredele neljakilomeetrisel marsruudil kulgevat kelguprogrammi, mille juurde käib ka hariduslik pool.

"Kaasa saavad pered matkakaardi, kus on kohaliku looduse kohta natukene infot, ja tagasi tulles nad saavad ka meie retkejuhtide käest küsida, saavad pilte vaadata, saavad lisainformatsiooni selle piirkonna looduse kohta," selgitas Silma õpikoja loodusõppe juhendaja Marko Valker.

Matsalu lahe põhjarannikul Tuulingu puhkemaja pidav Ants Ale korraldab samuti peamiselt nädalavahetustel tõukekelgumatku. Tema korraldatud tiir viib seitsmekilomeetrisele ringile ümber Matsalu lahe laidude. Ka seal tuleb matka jaoks end eelnevalt registreerida.

"Ma olen ise iga kord kaasas. Me liigume turvalisel madalaveelisel alal, et keegi märjaks ei saaks, kuna ma tean ja tunnen neid olusid. Eelregistreerimine sellepärast ka, et me siis teame, kui palju kooki valmis teha," selgitas Ale.