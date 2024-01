Talvel kauni näojume saamiseks on vaja teada lihtsaid tõdesid

Kosmeetik Piret Kesküla rääkis "Huvitajas", et talvise nahahoolduse puhul on kõige olulisem nahka oma nahatüübile vastavalt hooldada. Enamik näonaha probleeme, nii noortel kui täiskasvanutel on põhjustatud ülikuivast nahast.

"Talve probleem ongi see, et õues on külm, tube hakatakse aktiivsemalt kütma ja tekivad külma-kuuma-kuiva vahelduvad efektid, mis kajastuvad nahal nii, et nahk kuivab ja kipub punetama," ütles kosmeetik Piret Kesküla. "Talvisele nahahooldusele peaksid tähelepanu pöörama kõik, nii vanemaealised, keskealised, lapsed, noored, mehed. See ei ole ainult naiste probleem."

Näo pesemine kraaniveega ei mõju nahale hästi

"Kui õues on miinuskraadid, on tähtis see, kuidas sa valmistad oma näonahka ette välja minemiseks," ütles Kesküla. "Kui inimene on harjunud hommikuti oma nägu pesema kraaniveega, siis teatavasti kõik veepuhastusvahendid, mis meil kanalisatsioonis ja veetorustikes on, ei mõju nahale hästi. Kui inimene siiski soovib värskendamise mõttes oma nägu veega pesta, siis naha võiks pärast kindlasti toonikuga üle toniseerida, mis võtab kiskuva tunde ära."

Kiskuv tunne tekib veega kokkupuutel paratamatult, sest nahk hakkab veega kokkupuutel kuivama. "Siis võiks kindlasti kasutada kreemi," õpetas Kesküla. "Kellel on näidustus pigmendilaikudele ja kes kasutavad pigmenti pärssivat toodet, ei tohiks unustada ka päikesekaitset, mis siis, et meil on talv. Päike on juba päris terav."

Kõige olulisem on valida nahatüübile sobiv niisutav kreem

Kesküla sõnul on oluline, et ei kiilutaks ennast kinni mõttega, et nüüd ma pean hakkama ennast rasvatama. "Tähtis on, et tooted, mida kasutad, on valitud vastavalt nahatüübile ja naha hetkeolukorrale. Toitvat näokreemi kasutavad siiski ainult inimesed, kellel on juba vananemisilmingud, kes vajavad naha noorendamist ja kelle nahk on juba oma loomult ja tüübilt kuiv. Muidu on vajalik ikkagi niisutav kreem. Käreda pakasega ei pea ju kreemi näole kandma vahetult enne väljaminekut, poolest tunnist piisab täiesti."

Ka kodutolm teeb oma töö, rääkis Kesküla. "Samuti büroodes arvuti ekraanide ja näo vahel ringlev tolm, mida silmaga ei näe. Eriti kui büroodes on ka vaipkatted. Pluss veel küttetolm ja küttesoojus, auto konditsioneerid ja puhurid," loetles Kesküla nahka kahjustavaid tegureid. "Õhtuks tunneb inimene, kes on päev otsa kuvari ees istunud, et nahk kisub ja põsed punetavad. Need on klassikalised tunnused, mis võiksid panna inimese mõtlema, et nüüd peab midagi kasutama hakkama, et oma nahka kaitsta."

Kauni jume jaoks on oluline tekitada nahas vereringlus

"Piisab, kui ennast kaks korda päevas kreemitada," ütles Kesküla. "Lihtsalt tuleb leida sobiv niisutav kreem. Ideaalis võiks kreemi alla panna ka hüaluroonhappe koostisega seerumit, mis on kehaomane aine ja aitab niisutada ning ühtlasi seda ka hoida, et niiskus nahast välja ei aurustuks. Epidermise ülemine kiht võtab selle niisutatuse kenasti vastu. Nahahooldus on protsess. Väga tähtis on ka see, mida inimene sööb ja kui palju ta liigub."

Kesküla sõnul on oluline tekitada nahas ka vereringlus. "Praegu on väga trendikad igasugused massaažiliigid, näiteks näojooga, mida igaüks saab ise endale teha. Kui ei jõua minna professionaali juurde, siis tuleb ise teha ja otsida lihtsaid nippe, kuidas seda teha. Oluline, et veri ringleks ja lihased läheksid samuti rohkem toonusesse. See annabki meile kauni jume, kui meil on hapnik kudedes."

Noorte nahaprobleeme tekitab ülikuiv nahk

Mis puudutab noorte nahaprobleeme, siis Kesküla toob välja, et väga olulised on toitumisharjumused. "Väga palju on allergiaid," ütles Kesküla. "See kõik, mida me sööme ja joome, hakkab ennast nahal ju näitama, samuti on olulised hormonaalsed muutused ja geneetiline eelsoodumus. Aga sageli see kõik väljendub noortel aknes. Põhiline probleem ongi see, et noorte nahk on äärmiselt pindkuiv. See omakorda aktiveerib igasuguste põletikuliste vistrike teket. Esmalt tuleb ikkagi sellest kuivusest vabaneda."

Kesküla pani eelkõige lastevanematele südamele, et tasub pöörduda nahaarsti või kosmeetiku poole, kui on olemas esmased ilmingud, et lapsel hakkab nahal tekkima põletik, mis laieneb väga kiiresti. "Siis tuleb ilmtingimata pöörduda, et võimalikult varakult saaks noorele õige ravi ja õiged hooldustooted peale, et ta harjuks oma naha eest õigesti hoolitsema. Ja et stress näonaha olukorra pärast oleks ka väiksem."