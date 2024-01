"Kes tappis Otto Mülleri?" tegi Jupiteris vaatamisrekordi

2. jaanuaril täispikkuses Jupiteri vaatamiseks üles läinud krimisari "Kes tappis Otto Mülleri?" on avanädala jooksul kogunud rohkem vaatamisi kui teised linalood seni. Kokku on nädala jooksul sarja vaadatud rohkem kui 32 000 seadme vahendusel. Sellise edu lähedale on seni küündinud Briti hittsari "Äraostmatud", millega Jupiter 2020. aastal kanali avas.

Populaarne oli sari ka ETV vaatajate seas. Jaanuari esimesel nädalal neljal järjestikkusel õhtul ETV-s näidatud mõrvamüsteeriumi on telekanali vahendusel vaadanud keskmiselt 140 000 inimest osa kohta (otse- ja järelevaatamine).

Kaheksaosaline "Kes tappis Otto Mülleri?" on Jupiteris vaadatav veel kolm kuud.