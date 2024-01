Sepo Seeman: naine ütles, et pean ennast Uno Loobi rolliks vormi ajama

Oskusest mitte ära öelda oli Seemani möödunud aasta tihe. "Annad kergekäeliselt lubaduse ja siis tuleb need kuidagi täide viia. Tuleval aastal osaleb Seeman Eesti Raadio Meeskvartetist jutustavas lavastuses "Rohelised niidud". "Millegipärast nad jälle kutsusid mind. /.../ Staap saab olema Kiidjärvel. Seekord lavastab selle Priit Võigemast. /.../ Minul on au olla vana Uno Loop, Peeter Oja on Eri Klas. Me ei ole veel lugenud seda, Ott Kilus kirjutab selle. /.../ Naine ütles, et pean ennast paremasse vormi ajama, sest Uno Loop oli ikka triatlonist ja äss. Hantleid ma pole veel kätte võtnud," ütles Seeman Vikerraadios Andres Ojale.

Tänavu sügisel astub Seeman üles ka Vanamehe tegelase ümber loodud muusikalis, kus tal on täita peaosa. "Veensid jälle. Ma ei tea, mis valuvõttega. Kuna kõik on kuidagi ühe korraga müüki paisatud, siis tundub, et Seemanist on nii siiber kõigil, aga äkki kõigil veel ei ole," lootis Seeman.

Koos kursusekaaslaste Henrik Normani ja Kristjan Jõekaldaga on tulemas ka lavastus "Firmapidu". Sellist projekti kolmekesi varem tehtud polegi. "Loomulikult me polnud ainsad, kes seal kursusel olid. Seal olid Priit Valkna, Tõnu Paavo, Hindrek Maasik, aga nopiti selline trio välja. /.../ Me saame kord päevas kokku ning leiutame ja avastame, lustime ise ja tahaks loota, et publik ka. Anti Reinthal on projekti juht, kes kogu asja vormistab," selgitas Seeman. See trio oli ka ansambli Kala algne tuumik. "Meil oli kursuse ansambel. Milling mängis trummi, Masa mängis kitarri, Henrik oli sündi peal, Kristjan tamburiini, mina ruigasin seal, Priit mängis flööti ja laulis ka. Nii see vaikselt algas," meenutas Seeman.

Ansambel Kala on olnud 10 aastat puhkusel. Viimati esineti Kuldse Trio 40. sünnipäeva puhul. Kuldne Trio, kus ka Seeman kaasa on löönud, tähistab tänavu 50. sünnipäeva. "Ma tulin sinna ikka aseaineks, aga pärast selgus, et ma olen selles pundis kõige kauem olnud kolmas liige. /.../ Need on Vlassovi sõnad," rääkis Seeman. Kuldse Trio 50. sünnipäeva puhul tullakse suvel taas kokku. "Vlassov, raudvara ja looja ning Oja Pets ja mina," selgitas Seeman ja lisas, et lavale tullakse bändiga.

Seeman on ka suur rännumees ning eelmisel aastal jõudis mitmele reisile. "Seda reisimist tuli mahutada tegemiste vahele. Lõpuks on see nii kurnav. Käisime Draamateatri pundi ja giid Martti Kaldaga Jaapanis. Siis oli küll niimoodi, et augustikuus oli üle 20 000 sammu päevas. Üks tempel ajas teist taga. Kogu aeg leemendasid. Mõtlesin, et nüüd tulevad kilod maha ja saab Uno Loobi jaoks vormi ennast, aga tulime tagasi, astusin kaalu peale ja oli 4,5 kilo juurde tulnud. Kõik see riis ja kohalik õlu," naeris Seeman.