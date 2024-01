Kalur: praegu on kõige õigem aeg koha süüa

"Ringvaates" rääkis rannakalur Tarmo Luks, et just praegu on kõige õigem aeg süüa aasta kalaks valitud koha, sest kui laht on jääs, ei pääse hülged kala võrkudest ära sööma. Luks jagas kohasupi tegemise nippe, kus kõige olulisem on puljong, mis on tehtud kalarapetest ja soomusega koos võetud kalanahast.

"Koha on Eesti kalade kroonimata kuningas," ütles rannakalur Tarmo Luks. "Sest merekohast rääkides õrna lihaga valget väherasvast kala meil palju ei ole. On ahven ja koha. Aga koha on suur ja teda on hea puhastada."

Luksi sõnul on Pärnu lahest koha praegu päris raske kätte saada. "Põhjus on selles, et praegu võib koha kätte saada ainult nakkevõrguga ja jää alt, siis kui terve laht on jääs," selgitas Luks. "Mõrraga ja suvel vabast veest sa kala enam kätte ei saa, sest hülged tulevad ja söövad enne kalureid need kalad ära. Kui laht on jääs, siis hülged lahte ei tule ja me saame koha püüda. Nii et praegu on kõige õigem aeg koha süüa."

"Värskelt püütud koha kilo eest võiks küsida seitse eurot," ütles Luks. "Fileerides kaob pool kala ära. Aga supi jaoks ma võtsin ära ainult lõpused ja sisikonna, kõik muu, naha, selgoo ja pea võib panna marli sisse ja sellest saab hea supi leeme. Nahk annab supile mõnusa maitse. Mulle meeldib, kui supipõhi on valmis, koha praeme pannil ära ja kui supipõhi on tõstetud kaussi, siis paneme filee sinna juurde."

"Poti sees läheb see õrn kala lämuks," lisas Luks. "Muidu on kõige parem fileed nahaga koos praadida. Filee tuleb pannile panna nahk allpool ning praadida rohke või sees kõige rohkem paar minutit. Praedki ainult nahaga poole pealt. Pärast keerad ainult korraks filee teistpidi, et tal tuleksid need lihakiud ilusti lahti. Pannile võid visata ka maitsetaimi."

Luksi kogemuste põhjal annavadki puljongile mõnusa maitse kalarapped ja soomusega koos võetud nahk. "Puljongikuubikuga tehes kindlasti nii hea supp ei tule."