Muusikaauhindade galal esinevad Alika, Bedwetters, Noëp ja Marju Länik

Tänavustel muusikaauhindadel enim nominatsioone kogunud Alikal on seljataga väga töine ja tegus 2023. aasta, mil tema unistuste elukutse tegi ta iga päevaga õnnelikumaks. "Võimalus Eesti Muusikaauhinnad 2024 galal esimest korda lavale astuda tähendab mulle seda, et ma teen enda karjääris kõik õigesti," ütles Alika. "Inimesi Eestis kõnetab mu muusika ning mina kui artist ja loodetavasti ka kui inimene."

Nelja nominatsiooniga Bedwettersile on esmakordne galal esinemine peale edukat aastat suure töö kulminatsioon ja autasu iseeneses. "Muusikaauhindadel saavad esineda artistid, kellel on olnud edukas aasta. Kui meid sinna kutsutakse, siis see tähendab, et meie asja on märgatud. Kui oleme möödunud aastal enda comebackiga jõudnud tagasi inimeste ja muusikakriitikute südamesse, siis see on väga suur asi. See on meie jaoks suur tunnustus, mida me ei võta kergekäeliselt."

Kuigi Noëp on galal esinemas kuuendat korda, ei võta ta suursündmusel esinemist üldse iseenesestmõistetavalt. "See on alati suur rõõm!" ütles Andres Kõpper. "Muusikaauhindadel ülesastumise võimalus on ikkagi privileeg ja see tähendab ka seda, et järelikult on eelneva aasta sees antud album, neljateistkümne tuhande inimesega staadionikontsert, paljud siin ja mujal festivalidel esinemised ning Tartu2024 ametliku hümni kirjutamine inimestele korda läinud."

"Eesti Muusikaauhinnad on justkui Eesti muusikute ühine firma uusaastapidu, kus tunnustatakse parimaid töötajaid. Tore on "töökaaslasi" näha, õnnitleda ning nendega koos tähistada. Muusiku ja produtsendi töö võib olla üsnagi solitaarne ning kokkupuutekohti teiste muusikutega ülemäära vähemalt minul ei ole, mistõttu täidab gala minu jaoks iga-aastase kokkutuleku rolli väga efektiivselt," lisas Kõpper ootuselevuses.

Täiendavad esinejad avalikustatakse peagi. Eesti Muusikaauhinnad 2024 võitjad selguvad 1. veebruaril Unibet Arenal suurejoonelisel galal.

Eesti muusika aastasündmusel tunnustatakse Eesti silmapaistvamaid muusikatootjaid, esitajaid ja autoreid. Antakse välja 20 auhinda, millest 18 võitjad valis 160 liikmeline muusikaekspertidest koosnev žürii. Panus Eesti Muusikasse auhinna saaja valis Eesti Fonogrammitootjate Ühing.