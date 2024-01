Ott Sepp Eesti Laulu vaheklipist: kodulinna üle on väga lihtne nalja teha

Ott Sepp kirjutas Eesti Laulu poolfinaali sketši autosõidul Jõgevalt Tartusse ning ütles, et oma kodulinna üle on väga lihtne nalja teha. "Ringvaatele" rääkis vaheklippide režisöör René Vilbre, et ta pole kaua aega nii head stsenaariumi lugenud.

"Me alguses ei plaaninud Oti ja Märdiga endale sellist aasta lõppu küll teha, et mööda lumiseid põlde ringi kaaberdame," ütles Eesti Laulu poolfinaali vaheklippide režissöör René Vilbre. "Aga Ott tuli nii hea mõtte peale, ma lugesin seda ja andsin Märdile lugeda, ja olime enam-vähem sekundiga nõus, sest ma pole üle tüki aja nii head lugu lugenud, mis Ott, ma arvan, kümne minutiga valmis kirjutas."

"Oma kodulinna üle on väga lihtne nalja teha," selgitas vaheklippide autor ja näitleja Ott Sepp. "See sketš kirjutas ennast ise. Mulle helistas toimetaja Piret Eero ja ma olin ausalt öeldes väga skeptiline, sest tohutult palju oli tööd ja Märti polnud sada aastat näinud, ja ma tean, et tal on ka väga kiire. Ma ütlesin, et mõtleme natuke."

"Siis sõitsin Jõgevalt Tartusse ja selle aja jooksul hakkas mu aju ise seda sketši genereerima. Ja kui ma Tartusse jõudsin, oli sketš valmis," kommenteeris Sepp. "Ei läinudki enam ära ja järgmisel hommikul pidin selle üles kirjutama, sest nii sain sellest lahti. Siis saatsin selle Piretile, ja tükk aega läks mööda, oli täielik vaikus, kui lõpuks helistas mulle Vilbre, et teeme, see on nii äge."

"Väga tore on ja väga lõbus," muheles näitleja Märt Avandi. "Ja mis sellest välja tuleb, on mul ausalt öeldes natuke ükskõik. Sest üle pika aja on nii tore jälle teha. Ma naudin seda täiel rinnal ja olen Otile või siis Oti jumalikule puudutusele väga tänulik."

Vilbre meenutas, et esimesed vaheklipid, mida nad koos lauluvõistlusele tegid olid "Pean saama Eurovisioonile, muidu suren." "Tehniliselt oli väga huvitav teha klippe "Eesti Film 100" projektile.

"Jube toredad ajad on olnud," meenutas Sepp. "Praegu on ka nii tore, silmad lõid särama, et selle tohutu depressiooni ja keskeakriisi vahel tunneme ennast korra noorena."

Vilbre sõnul on hea vaheklipi saladus, et see peab olema tilluke lühifilm. "Endale peab meeldima," lisas ta. "Ja kui on head näitlejad, kellega on väga hea koos teha, siis tulebki hea välja. Ega hambad ristis nalja teha ei saa."

Eesti Laulu poolfinaali vaheklippide žanri kohta ütles Vilbre, et see on arthouse-huumor. "Seal on väga palju kihistusi. Võtteplats on meil ka väga arthouse välja mõeldud. Nii et tartlastele me mingit odavat nalja ei paku, ainult kallist," ütles Vilbre.