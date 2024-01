ETV2 näitab Sally Rooney menuromaanil valminud sarja "Vestlused sõpradega"

21-aastane tudeng Frances elab Dublinis. Ta parim sõber on Bobbi, kellega ta oli kooliajal romantilises suhtes, kuid nüüd seob neid lähedane sõprus ja luulehuvi. Ühel luuleõhtul, kus neiud esinevad, tutvuvad nad eduka kirjaniku Melissa ja tema näitlejast abikaasa Nickiga. Bobbi ja Melissa flirdivad pisut, kuid hoopis tagasihoidliku Francese ja kidakeelse Nicki tutvus on see, mis osutub üllatavalt intensiivseks.

Iirimaal vändatud 12-osalise sarja peaosades on Joe Alwyn, Jemima Kirke, Sasha Lane ja Alison Oliver.

Seriaali taga seisab suuresti sama meeskond, kelle käe all valmis ka "Normaalsed inimesed".

"Vestlused sõpradega" kaks esimest osa on ETV2 eetris kolmapäeval, 10. jaanuaril algusega 22.20. Sari on järelvaadatav Jupiteris.