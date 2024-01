Draamateatri hõivatuim näitleja Nigula: orkestreeritud massis on mingi võlu

Draamateatri 2023. aasta hõivatuim näitleja Karmo Nigula rääkis saates "Owe Peterselli show", et ühelt poolt on hõivatus statistiline tunnustus, aga teisalt on muidugi väga tore, et inimesed tahavad sinuga koostööd teha. Eelmise aasta uuslavastuse "Vend Antigone, ema Oidipus" puhul meeldib talle, et kõik on orkestreeritud ja seda on nii nauditav mängida.

"Mõned vabad päevad mul ikka olid," ütles Eesti Draamateatri 2023. aasta hõivatuim näitleja Karmo Nigula. "See tähendas 131 etendust, mis ei ole küll rekord, aga kui mõelda, et teatris mängitakse 500 etendust aastas, siis sain kaasa mängida ühes viiendikus etendustes. Rahulikke perioode väga ei olnud, sest proovid olid ka. Kui hommikul on proovid, siis see täidab kõik su päevad ikka ära. Ja kui tuleb suvetükk, siis on suvetüki proovid, ja õhtul on ju etendused. Selles mõttes see on üsna tihe andmine."

"Aga selle hõivatusega ongi nii, et sul võib olla palju erinevaid lavastusi, aga sul võib olla ka kolm väga populaarset lavastust, ja siis võid ka kõige hõivatum näitleja olla," ütles Nigula. "Eelmisel aastal oli Draamateatri kõige hõivatum näitleja Guido Kangur, kellel oli mängukavas kolm lavastust. Mul oli eelmisel aastal seitse lavastust, kus ma mängisin. Ühelt poolt on hõivatus statistiline tunnustus, aga muidugi on väga tore, et inimesed tahavad sinuga tööd teha. See teeb ainult rõõmu."

Aasta hõivatuim meesnäitleja Karmo Nigula Autor/allikas: Kalev Lilleorg

Nigula sõnul on tal lisateenistus ka. "Mul on olnud õnn käia reklaame lugemas ja juba seitsmes aasta dubleerin ERR-s loodusdokumentaalfilme," ütles ta. "Mulle dubleerimine väga meeldib, see on väga rahustav. Väikestviisi teeme ka bändi ja käime esinemas. Õnn on muidugi see, et mul on palgaline töö. Tänu sellele saan ma praegu ikkagi valida, ja ka ära öelda, mul ei põle. Aga loomulikult oleks tore, kui saaks ära elada ainult teatri palgaga. Siis ei peaks lisaasju tegema ja kui sul on pere, siis veedaks õhtutunnid perega, mitte kuskil mujal."

Eelmisel aastal oli Nigulal võimalus kolmes uues lavastuses mängida. ""12 vihast meest" on väga õnnestunud lavastus. Pärast seda tuli "Onu Bella tähestik" ja siis "Vend Antigone, ema Oidipus". See viimane oli minu esmakohtumine Tiit Ojasooga," ütles Nigula. "See ligi viietunnine lavastus on tore maraton, aga energia jaotub väga loogiliselt, nii et pärast lavastust metsikut väsimust ei tunne. Mulle selle tüki puhul meeldib just trupi ühtsus. Kuskil ei ole suvalist mängu, kõik on orkestreeritud ja seda on nii nauditav mängida ja seda on kindlasti nauditav ka vaadata, sest selles orkestreeritud massis on mingi võlu. Sa pead olema 100 protsenti kohal, muudmoodi seda lavastust ei tee."

Muudest tegemistest rääkides ütles Nigula, et aastavahetusel luges ta Raadioteatris Laur Lomperi värssi, kus tegelasteks olid Eesti poliitikud, keda sai imiteerida ja parodeerida.

Nigula sõnul on huumorit ja nalja meie ümber pigem vähe. Ta tõi välja, et kuna oli aastavahetusel perega haige, oli tal aega pikemalt televiisorit vaadata ning ka aastavahetusprogrammid ei pakkunud tänavu head nalja. "Äkki on see kehv ettevalmistus või ideede puudus. Või ei ole inimestel midagi öelda. Kui palju meil on häid dramaturge, kes kirjutaks head teksti?"

Uuelt aastalt ootab Nigula, et ta saaks natuke puhata ning omi mõtteid mõelda ja teha asju, mis on seni tegemata jäänud. "Praegu on rahulikum periood," lisas ta. "Käisin näiteks trennis. Väga hea tunne oli."