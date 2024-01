Priit Loog: näituse fotod valisin 4000 pildi hulgast

"Mõned aastad tagasi oli mu esimene fotonäitus," ütles näitleja ja fotograaf Priit Loog, kelle isikunäitus "Kahe suve vahel" avatakse Pärnu Linnagalerii Kunstnike Majas 10. jaanuaril. "Esimese näituse nimi oli "See ei ole Ita Ever" ja näitus oli pühendatud tänavafotograafiale."

Loog meenutas, et viis-kuus aastat tagasi sukeldus ta suure kirega fotomaailma. "Siis see lumepall minu jaoks veerema läks. Kirest sai huvi alguse, nüüd olen noppinud igasuguseid teadmisi siit ja sealt ning praktiseerinud."

"Kui öeldakse, et kõik teevad viivad Rooma, siis mulle hakkas ühel hetkel tunduma, et kõik teed viisid mind Pärnu randa ja enamasti just hooaja välisel ajal," ütles Loog. "Mind hakkas kõnetama just see maailm, mida ma nägin kahe suve vahel, kus rand taastub, puhkab, uueneb. Kõik need ranna maamärgid oma ilus hakkasid minu jaoks kuidagi elama. Pärnu rand on täis värvitud pinke, ja nende ümber hakkas mul kuidagi see mõte elama ja keerlema ning kogu see ranna teema, mis lõpuks vormub nüüd näituseks."

Loog pildistab fotoaparaadiga. "Mul on isegi mitu fotoaparaati, nagu entusiastlikul pildistajal tihti on. Enamasti on see väike aparaat kaasas ja kogu aeg taskus. Ma ei käi suure kotiga ringi ja ei vaheta kogu aeg objektiive."

Loogi sõnul on tema fotod kõik enamasti dokumentaalse laadiga. "Ma ise neid kaadreid kokku ei ehita, aga ma saan tegelikult seda teha väga edukalt nii, et ma teen pilte ja mina ju ise valin selle vaatenurga. Nii et teatud mõttes ma ikkagi ise ehitan selle kaadri. Aga ma ei tõsta pinke ja ei moonuta tegelikkust. Aga mingisugune järeltöötlus käib tänapäeval ikkagi pildistamise juurde."

Näituse "Kahe suve vahel" fotomaterjal kogunes nelja aasta pikkusest pildistamise perioodist. "Valik sai tehtud 4000 pildi hulgast," ütles Loog.