Monarhiahuviline: kuninganna Margrethe II on täiesti omaette isiksus

Möödunud aasta viimasel päeval teatas Taani kuninganna Margrethe II, et loovutab jaanuaris trooni pojale, kroonprints Frederikile. Monarhiahuviline Kai-Ines Nelson sõnas "Terevisioonis", et kuigi Taani kuningannat on palju Elizabeth II-ga võrreldud, ei ole nad kuigi sarnased.

Nelson sõnas, et trooni loovutamine on eelkõige märk sellest, missugune inimene monarh on. "Kindlasti peegeldab see tema isiksust, sest kuninganna Margrethe II on ilmtingimata täiesti omaette isiksus olnud – teda on küll väga palju tema sugulase, kuninganna Elizabeth II-ga võrreldud, kuid nad ei ole selles mõttes üldse sarnased," kirjeldas Nelson ning lisas, et Taani kuninganna troonist loobumine on märgiline samm, sest seda oodati küll Elizabeth II-st, kuid mitte kuninganna Margrethest.

Nelsoni sõnul on viimaseid päevi troonil olev kuninganna taanlaste poolt väga armastatud. Monarhiahuviline usub, et ka kuningaks saav Frederik võidab rahva südame.

"Nad on kõik säravad isiksused, neist oodatakse rasketel aegadel ankruks olemist – nad tähistavad rahva ja riigi identiteeti, järjepidevust, traditsioone, ajalugu – kõike seda, mida on just rasketel aegadel vaja. Ka praegustel rasketel aegadel Euroopas me vajame positiivseid käilakujusid, populaarseid inimesi, kes jäävad tormituultes tugevaks, kes peavad vastu ning seisavad oma rahvaga nii rasketel kui ka rõõmsatel päevadel. Me just näeme, et rahvas ootab seda nendelt," märkis ta.

Margrethe II loobub troonist 14. jaanuaril. Sel päeval möödub täpselt 52 aastat päevast, mil ta võttis trooni üle oma isalt, kuningas Frederik IX-lt. Kroonprints Frederikist saab troonile astudes kuningas Frederik X.