Urmas E. Liiv: Marju Länik on üks Eesti popmuusika alustalasid

Marju Länikule antakse veebruaris Eesti muusikaauhindadel üle auhind panuse eest Eesti muusikasse. Marju Läniku portreedokumentaali režissöör Urmas Eero Liiv ütles "Vikerhommikule", et laulja on massiivne tegelane Eesti meelelahutustööstuses ja estraadimuusikas.

Režissööri hinnangul on Länik endaskulgeja, kes on oma tegemistes väga sihikindel. "Ja ei maksa unustada, et Marju tuleb väga vaesest paljulapselisest perekonnast. Ta ei tule kuskilt Harjumaa piirkonnast või Tallinnast. Ta tuli täiesti X-kohast ja pidi oma teed hakkama leidma," ütles Liiv.

"Ta on ülimusikaalse kuulmisega ja näiteks on ta väga paljud muusikud hulluks ajanud sellega, kuidas ta tuunib oma lugusid. Saadab neid kogu aeg tagasi ja ütleb, et siin kuskil on midagi veel valesti ja siia peaks midagi juurde panema," rääkis Liiv ning lisas, et ei tasu unustada, et Länik on laulnud Eesti muusikalukku erakordseid lugusid. "Ta on keeruline inimene. Temaga pole kerge koostööd teha, aga ta on nii üliarmas ja tore," tõdes Liiv.

Liivi sõnul on Marju Länik jõudnud tänaseks lõpuks kohta, kus olemist ta väärib juba ammu. "Ta on üks Eesti popmuusika alustalasid, kes vahel unustatakse ära. Ta on tegelikult täiesti massiivne tegelane Eesti meelelahutustööstuses ja nii estraadi- kui ka popmuusikas," ütles Liiv ja lisas, et seetõttu ta ka tundis, et Länik vääriks pikemat jäädvustust.

"Ta on väga tüüpiline eestlane. Marju on 100% eestlane, mis tähendab, et ta alguses võõrastab, ta on omaette, ta on kuskil natukene nurgas alguses, kui ta ei pea just kohe lavale minema, mingit saadet tegema või andma mingisugust intervjuud. Ta kõhkleb ja kaalub. See on kõigile eestlastele väga tuttav," rääkis Liiv.

Filmitegemisel sai Liiv ka aru, et Länik on väga õrn inimene. "Ma olen intensiivne ja tihtipeale närviline. Meil oli siiski niisuguseid hetki, et kui ma Marjuga intensiivselt seletasin, et kuhu me läheme ja mida teeme, siis ma äkki nägin, et Marjul valgusid silmad pisaraid täis. Ma õudselt ehmatasin, sest ma ei ole üldse kuri inimene, aga võin niimoodi mõjuda. /.../ Ma küsisin, et mis siis juhtus nüüd. Ta ütles: "Ma olen naine." Mulle õudselt meeldis, kuidas ta seda südamest ütles. Ta on väga naiselik, väga õrn ja vajab hella hoolitsust," rääkis Liiv.

Kui Liiv esimest korda Läniku autosse istus, millega ta võõraid inimesi haruharva sõidutab, sai talle ka ilmsiks Läniku puhtusearmastus. "Mul oli sel hetkel käes, nagu võttel ikka, mingi krõpsupakk ja ma istusin sinna ja mõtlesin, et jesus christ. Näpud selle krõpsupuruga koos ja vaatasin autot, mis ei olnud kindlasti salongist välja tulles nii puhas. Imepuhas. /.../ Mul jäid krõpsud kurku kinni ja püüdsin vaadata, et mitte ükski kübe sinna autosse ei kukuks," meenutas Liiv, kelle hinnangul inimese teevadki huvitavaks tugevad iseloomujooned.

Marju karjääri hilisem ots oleks Liivi arvates kujunenud teistsuguseks, kui tema taga oleks seisnud tubli promootor. "Ta oma viimaseid asju produtseerib ise. /.../ Ma ei ütleks, et ta on kunagi ära unustatud, aga ta läheb ise nurka ja piidleb ja ootab, et mis juhtub. Kui ettepanekud tulevad, siis nii lahedalt ettepanekutele reageerijat Eesti estraadimuusikas ma ei teagi," ütles Liiv, tuues näiteks, et Länik oli ainuke vanema põlvkonna artist, kes võttis vastu väljakutse osaleda telesaates "Su nägu kõlab tuttavalt".

Filmi ilmumise järel sai Liiv kõne Postimehe ajakirjanikult Priit Pulleritsult, kellele tekitas küsimusi asjaolu, et Länik ainult nii väikeseid kontserte annab. Liivi see küsimus üllatas, sest tema hinnangul teenivad kõik Eesti muusikud oma elatist nii. "On suuremaid ja väiksemaid esinemisi. Ei ole niimoodi, et tore esinemine juubelile 30 inimesele on kuidagi vähem väärtuslikum kui see, et ta esineb Nubluga suurel staadionil," ütles Liiv ning lisas, et selles mõttes ei erine Läniku artistielu teiste artistide omadest.