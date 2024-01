Selgusid Eesti muusikaauhindade tänavused nominendid

"Eesti muusik ja muusika elavad oma parimas hetkes," ütles muusikaauhindade žüriiliige Vaido Pannel. "Loomingu vormistamiseks ja sellele tähelepanu toomiseks on aegade parimad võimalused ja hea on näha, et paljud uued loojad on tänutundega ja kiirelt omaks võetud."

"2023. aasta oli erinevates žanrites ja muusikaliselt tõeliselt tugev, värsked tulijad laiendasid kuulajate playliste ja avaldasid ergutavat mõju ka vanematele loojatele," lisas Pannel.

Muusikaauhindade võitjad selguvad 1. veebruaril Unibet Arenal toimuval galal, õhtut juhivad Birgit Sarrap ja Stefan.

Nominendid:

Aasta debüütalbum

Alika "Alika"

An-Marlen "Iseendale"

Boipepperoni "Qqndqlt"

Aasta alternatiiv/Indiealbum

Mart Avi "Wisteria"

Night Tapes "Perfect Kindness"

Pia Fraus "Evening Colours"

Aasta autorilaulualbum

Lonitseera "Loni jõulud"

Riho Sibul "Viimane"

Vaiko Eplik "Klišeed"

Aasta elektroonikaalbum

Ajukaja "Expensive Demos"

Dima Disk "Pahakas"

Dzheimz & Ninja "Millennium"

Aasta etno/folk/rahvalik Album

Mari Kalkun "Stoonia lood"

Rüüt "Kiriküüt"

Trad.Attack! "Bring It On"

Aasta hip-hop/räpp Artist

Clicherik & Mäx "Paksud"

Nublu

Villemdrillem "Väljateenitud"

Aasta soul/funk/R'n'B Artist

Anett x Fredi "Read Between The Lines"

deLULU "Lolla"

Yasmin "Round III"

Aasta jazz-album

Karmen Rõivassepp & Aarhus Jazz Orchestra "Ambivalence"

Liisi Koikson ja Joel Remmel "Põimumised"

Tõnu Naissoo "Shapes And Colours"

Aasta metalalbum

Kannabinõid "Mass"

Mört "Fabulas Vulgaris"

Ocean Districts "Phantom Islands"

Aasta rock-album

Bedwetters "It Is What It Is"

HND "Täiuslik torm"

HUNTA "Mängib rock'n'rolli bänd"

Aasta popartist

Alika "Alika"

Daniel Levi "14/02"

Noëp "Move Your Feet"

Aasta naisartist

Alika "Alika"

An-Marlen "Iseendale"

Mari Kalkun "Stoonia lood"

Aasta meesartist

Noëp "Move Your Feet"

Riho Sibul "Viimane"

Vaiko Eplik "Klišeed"

Aasta ansambel

Anett x Fredi "Read Between The Lines"

Bedwetters "It Is What It Is"

Trad.Attack! "Bring It On"

Aasta muusikavideo

5MIINUST x nublu x Nexus "Kõrvetab"

Bedwetters "Monsters"

Nublu "Ära ärata"

Aasta laul

2 Quick Start "Ristteel"

Alika "Bridges"

Karl-Erik Taukar "Silmad pärani kinni"

Meelik "Tuju"

Villemdrillem "Leekiv armastus"

Aasta album

Alika "Alika"

Anett x Fredi "Read Between The Lines"

Bedwetters "It Is What It Is"

Mari Kalkun "Stoonia lood"

Villemdrillem "Väljateenitud"

Aasta klassikaalbum nominendid on nelja klassikalise muusika žanrikategooria parimad:

Aasta heliloomingu album

Tõnu Kõrvits "The Sound of Wings"

Esitajad: Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester, dirigent Risto Joost

Aasta soolo- või kammermuusika Album

Heino Eller. Complete Piano Music, Volume Nine

Esitaja: Sten Lassmann

Aasta koorimuusika Album

Vox Clamantis. Music by Henrik Ødegaard

Esitajad: Vox Clamantis, dirigent Jaan-Eik Tulve

Aasta sümfoonilise- või lavamuusika album

"Kratt" Tubin. Bacewicz, Lutosławski

Esitajad: Eesti Festivaliorkester, dirigent Paavo Järvi

Eesti Muusikaauhinnad 2024 auhinnale kandideerisid artistid, kelle albumid, laulud ja muusikavideod avaldati perioodil 1. detsember 2022 – 30. november 2023 ning mis vastavad sündmuse veebilehel leitavatele kandideerimise reeglitele. Artistid, kes ei ole loetelus albumi nimega, kandideerivad erinevate lugudega.