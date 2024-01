Koit Toome: filmimuusika on sama suur elamus kui film ise

Koit Toome tunnistas, et kõiki laule ta ise päris valida saanud ja oli mõne valiku üle isegi ehmunud. Samas ei olnud ka olukorda, kus Toome soovitused oleks tagasi lükatud. Toome, kes on enda sõnul olnud tohutu filmimuusika fänn, on ka varem orkestriga filmimuusikat esitanud ja soovis lihtsalt, et ei tehtaks midagi vana rasva pealt ning lauldaks ka midagi uut ja huvitavat. "Midagi tõesti väljakutsuvat ja kihvti," ütles Toome.

"Kui ma käisin kinos selliseid eepilisemaid filme vaatamas, siis minu jaoks on filmimuusika sama suur elamus kui film ise," tõde Toome.

Pius, kes nii palju sümfooniaorkestriga esinenud ei ole, tõdes, et tema varasemad kogemused on alati olnud ehmatavad. "See on ikkagi päris keeruline. /.../ Kohati ei tunne seda rütmi, kõik selline voolav, hästi palju on helisid," ütles Pius. Solistid tõdesid veel, et laval ei kasuta nad ka kõrvamonitore.

Toome tõdes, et võib-olla tegi ise oma elu keeruliseks ja valis liiga keerulised laulud, milleks tuleb olla tippvormis. Oma vormi hindab Toome hetkel üldiselt heaks, kuigi talv seab lauluhääle kohale küsimärke. "Meie kliimas laulja olla on suhteliselt keeruline ülesanne. Talv niimoodi üle elada, et kõik oleks tippvormis," selgitas Toome.

Toome toob ühena oma lemmikutest filmimuusika vallast välja instrumentaalse muusika, mis kirjutati filmile "Gladiaator". "Esiteks see film ise on super. See on üks mu lemmikfilme üldse ja ei ole palju heliloojaid, kes sellistele eepilistele filmidele teevad. Need on ühe käe sõrmedel mehed. /.../ Kui muusika tõstab filmi veel järgmisele level'ile, et sul kananahk on ihul, siis see on sajaprotsendiliselt eesmärgi täitnud," arvas Toome. Lemmikute hulgast tõi Toome veel välja 1997. aasta Disney animatsiooni "Hercules" soundtrack'ilt pärineva "Go The Distance", mida esitab Michael Bolton.

Saara Piusi sidet filmimaailmaga iseloomustab kõige paremini tema abikaasa. "Ma olen abielus sellise inimesega, kes on hästi suur filmifanatt. Ta vaatab päevas viis-kuus-seitse filmi ja kümme tuhat sarja. Iga vaba sekund ta paneb kõrvaklapid kõrva ja vaatab midagi. Nii et filmimuusika on meie peres väga tähtis," selgitas Pius ning lisas, et äratuskellahelin on neil kodus seriaali "The Crown" tunnusmeloodia. Toome oleks valinud äratushelinaks Nukitsamehest tuntud pala "Rahalaul".

Piusi lemmikute hulka kuuluvad ka Hans Zimmeri kirjutatud muusika filmidele "Interstellar" ja "Inception". Samuti ka "Moulin Rouge" ja James Bondi filmide lood. Eesti filmimuusikast peavad stuudiokülalised parimaks Ivar Põllu ja Lea Liitma "Leekivat armastust".