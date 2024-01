Uue muusika reede: Tommy Cash, Alonette, Ariana Grande, Kerli jpt

Kosmikud – "Hipodroomi kurtisaan"

Kosmikud on tagasi uue singliga, mis juhatab sisse nende 8. märtsil ilmuva albumi "Surm Lõuna-Saksamaal". Bändi sõnul jutustab uus singel loo, kuidas laulu pealkirjas mainitud lõbus daam aitab vormistada Tallinna hipodroomil panuseid Seewaldi patsientidel, kellele see muidu Eesti ajal keelatud oli, ning hiljem pakub tuge ka võitude sirgeks löömisel pealinna lokaalides.

Alonette – "Twist of Fate"

Alonette ehk Anett Tamm, kelle hääle ja laulukirjutaja-käega on muusikasõbrad ehk tuttavad juba kollektiividest TamTam Duo ja Alfa Collective, andis välja esimese soolosingli, mis on autori sõnul mõjutatud 1960.–1970. aastate popmuusikast. "Selle ajastu levimuusikas on palju häid näiteid, kuidas kirjutada universaalselt kõnetavaid laule, mis on fantaasiarikkad ja unikaalsed. Olen juba tükk aega soovinud lähemalt tutvuda selle minaga, kes ihkab jutustada lugusid läbi laulukirjutamise stiili ja südamelähedase helikeele ning Alonette'is leidsin selleks suurepärase väljundi," selgitas Tamm.

Kerli – "Alchemise"

Laulja ja laulukirjuta Kerli andis välja singli "Alchemise", mis juhatab sisse artisti uue audiovisuaalse projekti "OVERSOUL". Artisti esindaja sõnul avatakse singliga uks uude audiovisuaalsesse maailma, mis rullub lahti terve 2024. aasta vältel ning ees ootab Kerli kõige viljakam periood.

Lil Till – "Sõbranna"

Plaadifirma Legendaarne andis välja Lil Tilli uue singli, mis järgneb noore räppari eelmise aastal ilmunud debüütalbumile "Raha üle kõige". Singlit saadab ka vendade Eskode tehtud muusikavideo.

Lil Nas X – "J Christ"

Reaktsioonina pidevate etteheidete eest, et USA popstaar, räppar ja laulukirjutaja propageerib satanismi on Lil Nas X otsustanud võtta suuna kristlikuma esteetika poole. "Mu uus singel on pühendatud mehele, kes tegi läbi aegade parima comeback'i," ütles Lil Nas X.

The Black Keys – "Beautiful People (Stay High)"

Ameerika rock-duo The Black Keys uue singli kaasautoriteks on Dan the Automator ja Beck. Viimasega tehti tihedat koostööd ka albumil, mida singel sisse juhatab. Lisaks Beckile aitas albumi sünnile kaasa ka Noel Gallagher. Väljaandele NME ütles bänd, et ilmumist ootav album on lõbus laupäevaõhtune peoplaat.

Tommy Cash & Bbno$ – "Tango"

Tommy Cash ja Kanada räppar Bbno$, kes esines 2022. aasta suvel ka Tallinnas, andsid välja ühise singli, mida saadab ka Cashi lavastatud muusikavideo. "Uue loo "Tango" peal naasesin oma koju, lapsepõlve radadele. Läksin tagasi sinna, kus kõik lihtsalt juhtub. Ja selles universumis mina ja Alex oleme kõik ning kõik on meie," kirjeldas Cash uut lugu ise.

MGMT – "Nothing To Declare"

Connecticuti rokkbänd MGMT andis välja esimese singli albumilt "Loss of Life", mis ilmub 23. veebruaril. Muusikavideos teeb kaasa Inga Petry, kes on kogunud tuntust Tiktokis puuetega inimeste eestkõnelejana.

Ariana Grande – "yes, and?"

Grammy võitjast Florida osariigist pärit laulja Ariana Grande andis üle kolme aasta välja esimese uue singli. House-muusikast inspireeritud biidile seatud loo autoriteks on Grande ise ning Rootsi super-produtsendid Max Martin ja Ilya Salmanzadeh. Sama duo töö viljad on näiteks ka "God is a woman" Grande albumi "Sweetener" pealt ning "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" albumilt "thank u, next".

21 Savage – "redrum"

Londonis sündinud, aga Atlantas kasvanud räpparil 21 Savage ilmus täna pärast 5 aastat pausi sooloalbum "american dream", kus teevad teiste hulgas kaasa Doja Cat, Travis Scott ja Burna Boy. Esmaspäeval tuli ka uudis, et räppari elust tuleb film "American Dream: The 21 Savage Story", kus näitlejat tema elu eri faasides mängivad Donald Glover ja sarjast "Stranger Things" tuntud Caleb McLaughlin.

Fuzzolini – "Balloons"

Eesti noise rock bändi Shelton San ninamees Valter Nõmm andis bändiga Fuzzolini välja uue loo "Balloons". Fuzzolinis löövad kaasa Mari-Liis Rebane, Valter Nõmm, Magnus Andre, Margo Pajula, Magnus Kallas.