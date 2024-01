Joonas Tartu: kui noorega ausalt rääkida, lähevad asjad paremaks

"Noorsooteatri roll on rääkida noorega oma repertuaarivaliku kaudu, pidevalt ümbritsevaga suhestudes," ütles Eesti Noorsooteatri juht Joonas Tartu. "Tahame kaasa rääkida teemadel, mis noori huvitab nagu vaimse tervise probleemid."

"Eeskujudega saab päris palju igapäevaselt ära teha, ja see on üks asi, mida teater ju proovib läbi oma lavastuste. Jõulude ajal tuli teatris välja koguperelavastus "Frideberta", mis on ka väiksematele lastele ja kus räägitakse ärevusest suhteliselt otse," ütles Tartu. "Kirjandus võib ju teinekord hakata väga kujundlikult rääkima. Muidugi on kujundiõpe teatris ka väga oluline, aga mingil hetkel tuleb täitsa otse ja avatult rääkida."

Tartu toob teatri mängukavast välja lavastused, mis aitavad noortel vaimse teema probleemidele otsa vaadata.

"Teatri mängukavas olev lavastus "Kõik ägedad asjad" on ühe noore inimese lugu, kes hakkab otsima kõiki neid ägedaid asju, mis peaks meid eemale hoidma kurbadest mõtetest ja tegudest. Lavastuslik võte on väga eriline," tõi Tartu välja. "See on monolavastus, mille neljas küljes asuv publik aitab näitlejal lugu rääkida. Dialoogi loomine näitlejaga jätab publikule kindlasti sügavama jälje ning paneb neil teemadel mõtlema ja ehk annab inspiratsiooni panna järjekorda ka oma ägedad asjad."

"Lavastus "Teises toas" on samuti sotsiaalsetel teemadel ja räägib peamiselt perevägivallast. See on üks meie repertuaarivaliku teadlikult võetud suund, et kui me räägime tõsistel teemadel, siis me kindlasti tahame vaadata klassika poole, aga tegelikult võib korjata ka päris lugusid, millega on õige suhestuda," tõi Tartu välja. "See lugu on taas põnevalt lavastatud ja lugu rullub esimeses vaatuses lahti kahes erinevas saalis. Ühes saalis on täiskasvanud ja teises on noored. Lood on natuke erinevad, aitavad kõnetada konkreetselt saalis istuvat seltskonda. Teises vaatuses on kõik ühes saalis ja tõmmatakse ühiselt otsad kokku."

Kampaania "Märka, et oled teatris" läks üllatavalt edukalt

Noor vaataja on selle koha pealt avatum ja vastuvõtlikum kui täiskasvanu. "Seda näitas ka kampaania "Märka, et oled teatris", mis läks üllatavalt hästi," ütles Tartu. "Kui noorega ausalt rääkida ja juhtida tähelepanu, et on mure, siis pärast kampaaniat on asjad veel paremaks läinud. Teatris tegeleme teatriasjadega ja pärast jutustame ning lobiseme ja tunneme ennast jälle vabalt."

Tartu sõnul saabub esimene indikatsioon, et noortele lavastus meeldib, lavastuse lõpus ja seda on kuulda. "Ütleme nii, et aplaus on ikka tormiline," rõõmustas Tartu. "Teine indikatsioon on see, et lavastused on välja müüdud. Üks meie teatri hea partner on õpetaja, kellega me suhtleme. Ja ka sealt tuleb tagasisidet, et need lood lähevad noortele korda."

Tartu jaoks on oluline, et Noorsooteatris on selge missioon, et laps ja noor on teatrile võrdne partner. "Me ei alahinda noort kuidagi," lisas ta. "Lavastuse tegemine lastele ja noortele peab olema kõige kõrgemal tasemel."

Noorsooteatrisse tulevad lavastama Mari-Liis Lill ja Renate Keerd

Tulevikuplaanidest rääkides ütles Tartu, et Noorsooteatrisse tuleb lavastama Mari-Liis Lill "Tistou, roheliste sõrmedega poissi", mis jällegi räägib sotsiaalsetel teemadel. "Peategelane Tistou on poiss, kelle isa on sõjatööstur ja toodab maailmale sõjarelvi ning kes ei vali, kellele ta neid müüb. Aga ta on poiss, kelle puudutusest läheb kõik õitsele."

"Suur rõõm on, et meie noortestuudio jõuab kaheaastase stuudiumi järel Leino Rei eestvedamisel lõpulavastuseni Juha Viidingu ja Andres Ehini luule "9 elu" ehk laval on üheksa noort inimest, kes läbi nende materjalide ja teatrivahendite oma lugusid räägivad."

Teatrisse tuleb lavastama ka Renate Keerd. "Renate kohta ei oska ma muud öelda, kui et ta tuleb ja hakkab tegema," ütles Tartu. "Esietendusel näeme, mis siis lavale jõuab. Renate mõtestab alati lahti ümbritsevat sotsiaalset temaatikat."